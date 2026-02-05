SC 2 Upright EasyFix AE
SC 2 Upright buharlı temizleyiciyle, sert yüzeylerden koronavirüslerin¹⁾ %99,999'una kadar¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'u temizlenir.
Kirin üstesinden gelmek için buhar kullanma: Kärcher SC 2 Upright, her türlü kapalı sert zemini, hatta ahşabı bile temizleyebilir. Ön ayarlı, kullanımı kolay, iki adımlı buhar akış kontrolü sayesinde, Kärcher buharlı temizleyici kullanılarak yapılan kapsamlı temizlik, sert yüzeylerdeki virüslerin¹⁾ %99,999'una kadar ve tüm tipik ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Buharlı temizleyici ısınır doldurulabilir ve çıkarılabilir temiz su deposu ile anında kullanıma hazır hale gelir. kireç çözücü kartuş. Cihazın çalışma durumu, tutma yerindeki LED'lerde görüntülenen renk kodları aracılığıyla görüntülenir. Kombinasyon mükemmeldir: kirle temas etmeden daha derin temizlik ve hızlı bez değişimi için Kärcher zemin temizleme bezleri EasyFix'e sabitlenir bir kanca ve halka bağlantı elemanı vasıtasıyla zemin nozulu.
Özellikler ve faydalar
Farklı yüzeylerin temizlenmesi için 2 aşamada önceden ayarlanmış buhar akış kontrolüİdeal buhar akışını ayarlamak için ahşap veya fayans için zemin kaplama sembolleri seçenekleri
Dönen mafsallı ince ürün tasarımı ve zemin başlığıEsnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buharişinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır
Kısa kaynatma süresi
- Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır
- Kırmızı yanıp sönen ışık cihazın ısındığını ve sabit yeşil ışık cihazın kullanıma hazır olduğunu gösterir.
Zemin temizleme bezi için esnek derz ve cırt cırtlı sabitleme özellikli EasyFix yer başlığı
- Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları.
- Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.9'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 50
|Isı çıkışı (W)
|1600
|Kablo uzunluğu (m)
|5
|Isınma süresi (dk)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|0,4
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|314 x 168 x 1185
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- EasyFix hassas zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- EasyFix aşındırıcı zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- Zemin başlığı: EasyFix
Ekipman
- Emniyet valfi
- Buhar debi ayarı: tutma kolu üzerinde (iki adımlı)
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.