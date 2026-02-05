Kirin üstesinden gelmek için buhar kullanma: Kärcher SC 2 Upright, her türlü kapalı sert zemini, hatta ahşabı bile temizleyebilir. Ön ayarlı, kullanımı kolay, iki adımlı buhar akış kontrolü sayesinde, Kärcher buharlı temizleyici kullanılarak yapılan kapsamlı temizlik, sert yüzeylerdeki virüslerin¹⁾ %99,999'una kadar ve tüm tipik ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Buharlı temizleyici ısınır doldurulabilir ve çıkarılabilir temiz su deposu ile anında kullanıma hazır hale gelir. kireç çözücü kartuş. Cihazın çalışma durumu, tutma yerindeki LED'lerde görüntülenen renk kodları aracılığıyla görüntülenir. Kombinasyon mükemmeldir: kirle temas etmeden daha derin temizlik ve hızlı bez değişimi için Kärcher zemin temizleme bezleri EasyFix'e sabitlenir bir kanca ve halka bağlantı elemanı vasıtasıyla zemin nozulu.