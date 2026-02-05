SC 2 Upright EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi
SC2 Upright EasyFix buharlı temizleyici ile, buhar kullanarak derin temizlik. Kullanımı son derece kolaydır ve sert zeminler üzerinde mükemmel sonuç verir.Virüs ve bakterileri %99,99¹⁾ öldürür!
Kirin üstesinden gelmek için buhar kullanın: Kärcher SC2 Upright EasyFix, ev içerisinde bulunan farklı tip sert zeminleri temizler. Önceden ayarlanmış ve 2 aşamada çalıştırması kolay buhar akış kontrolü ile Kärcher buharlı temizleyici ile kapsamlı temizlik sağlar. Buharlı Temizlik Makinesi anında ısınır, doldurulabilir ve çıkarılabilir su deposu ve kireç çözme kartuşu ile kullanıma hazırdır. Cihazın çalışma durumu koldaki ledlerin renk kodları ile görülebilir. Kombinasyon mükemmeldir: Kärcher mikrofiber bezleri cırt cırtlı bir tutturucu aracılığıyla zemin başlığı EasyFix'e sabitlenir. Bu sayede mikrofiber bezler kire temas etmeden, hızlı bir şekilde değiştirilebilir.Yapılan testler,Kärcher SC2 Upright EasyFix buharlı temizlik makineleri ile yapılan eksiksiz temizlik ile sert yüzeylerdeki bakterilerin (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ve virüslerin ( H1N1) %99,99'unu yok ettiğini göstermektedir.SC2 Upright EasyFix'e 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Farklı yüzeylerin temizlenmesi için 2 aşamada önceden ayarlanmış buhar akış kontrolüİdeal buhar akışını ayarlamak için ahşap veya fayans için zemin kaplama sembolleri seçenekleri
Dönen mafsallı ince ürün tasarımı ve zemin başlığıEsnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buharKartuş filtre sayesinde kireç sudan otomatik olarak arındırılır işinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır
Kısa kaynatma süresi
- Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır
- Kırmızı yanıp sönen ışık cihazın ısındığını ve sabit yeşil ışık cihazın kullanıma hazır olduğunu gösterir.
Zemin temizleme bezi için esnek derz ve cırt cırtlı sabitleme özellikli EasyFix yer başlığı
- Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları.
- Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.9'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 50
|Isı çıkışı (W)
|1600
|Kablo uzunluğu (m)
|5
|Isınma süresi (dk)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|0,4
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|314 x 168 x 1185
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- Hızlı sabitlenen mikro fiberli zemin bezi: 1 Parça(lar)
- Zemin başlığı: EasyFix
Ekipman
- Emniyet valfi
- Buhar debi ayarı: tutma kolu üzerinde (iki adımlı)
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
Videos
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
- Sert zeminler