Kirin üstesinden gelmek için buhar kullanın: Kärcher SC2 Upright EasyFix, ev içerisinde bulunan farklı tip sert zeminleri temizler. Önceden ayarlanmış ve 2 aşamada çalıştırması kolay buhar akış kontrolü ile Kärcher buharlı temizleyici ile kapsamlı temizlik sağlar. Buharlı Temizlik Makinesi anında ısınır, doldurulabilir ve çıkarılabilir su deposu ve kireç çözme kartuşu ile kullanıma hazırdır. Cihazın çalışma durumu koldaki ledlerin renk kodları ile görülebilir. Kombinasyon mükemmeldir: Kärcher mikrofiber bezleri cırt cırtlı bir tutturucu aracılığıyla zemin başlığı EasyFix'e sabitlenir. Bu sayede mikrofiber bezler kire temas etmeden, hızlı bir şekilde değiştirilebilir.Yapılan testler,Kärcher SC2 Upright EasyFix buharlı temizlik makineleri ile yapılan eksiksiz temizlik ile sert yüzeylerdeki bakterilerin (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ve virüslerin ( H1N1) %99,99'unu yok ettiğini göstermektedir.SC2 Upright EasyFix'e 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.