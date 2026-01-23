SC 3 Deluxe, yalnızca 30 saniyelik ısınma süresinden sonra çalışmaya hazır hale gelir ve sert yüzeylerdeki virüs ve bakterilerin %99,99¹⁾'unu yok eder. Cihaz üzerinde bulunan entegre aksesuar saklama bölmesi sayesinde aksesuarların, kabloların ve hortumların basit ve rahat bir şekilde saklanması mümkündür. Diğer özellikler arasında entegre kireç çözücü kartuş, kesintisiz temizlik için sürekli doldurulabilir su deposu, çalışma modunu gösteren LED şeridin yanı sıra fayanslar, ocaklar, davlumbazlar ve derzlerdeki inatçı kirleri çıkarmaya yönelik çeşitli aksesuarlar yer alır. Ayrıca, mükemmel ergonomi için esnek bir bağlantıya sahip EasyFix zemin nozulu ve mükemmel temizlik sonuçları için lamella teknolojisine sahiptir. Pratik cırt cırt sistemi kullanılarak, zemin temizlik bezi, zemin nozuluna kolayca takılabilir ve kirle temas etmeden tekrar çıkarılabilir. İki aşamalı buhar düzenlemesi her zaman buhar akışını yüzeye ve mevcut kir seviyesine mükemmel bir şekilde uyarlar.