SC 3 Deluxe Anniversaary Edition
Özellikler ve faydalar
Kısa kaynatma süresiSadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır
Kullanışlı aksesuar saklama ve park konumuAksesuarların, uzatma borusunun, kabloların ve buhar hortumunun rahatça saklanabilmesi. Molalar sırasında zemin başlığının kolay park edilmesi için park konumu.
Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buharKolay doldurulabilir tank sayesinde aralıksız buhar
Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix
- Verimli çıta teknolojisi ile evin içindeki çeşitli sert zeminlerde olağanüstü temizlik sonuçları
- Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması
- Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Çok işlevli aksesuarlar
- Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi.
Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak
- Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
- Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü
- Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir.
Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi
- Kolaylıkla açılıp kapanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.99'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 75
|Isı çıkışı (W)
|1900
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|max. 3,5
|Kablo uzunluğu (m)
|4
|Isınma süresi (dk)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|1
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|361 x 251 x 282
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- Kireç önleyici kartuş: 1 Parça(lar)
- Detay başlığı
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- aralık fırçası
- Zemin başlığı: EasyFix
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
- Tank: İhtiyaç duyulduğunda yeniden doldurulabilir
- Buhar hortumu ve tabancası: 2.2 m
- Entegre açma/kapama düğmesi
- Makine üzeri aksesuar depolama
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Fayans araları