Teknik veriler

Test sertifikası¹⁾ % 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.99'a kadar bakteri²⁾ öldürür Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²) approx. 75 Isı çıkışı (W) 1900 Maksimum buhar basıncı (Bar) max. 3,5 Kablo uzunluğu (m) 4 Isınma süresi (dk) 0,5 Tank kapasitesi (l) 1 Faz sayısı (Fh) 1 Motor Gücü (V) 220 / 240 Frekans ( Hz ) 50 / 60 Renk Beyaz Aksesuarsız ağırlık (kg) 3,3 Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 5,6 Boyutlar (U x G x Y) (mm) 361 x 251 x 282

Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'

*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.