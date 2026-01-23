SC 3 EasyFix

Özellikler ve faydalar
Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix: Kısa kaynatma süresi
Kısa kaynatma süresi
Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır
Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix: Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix
Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix
Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix: Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar
Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar
Kolay doldurulabilir tank sayesinde aralıksız buhar Kartuş filtre sayesinde kireç sudan otomatik olarak arındırılır
Çok işlevli aksesuarlar
  • Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi.
Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak
  • Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
  • Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü
  • Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir.
Aksesuar saklama ve park pozisyonu
  • Pratik aksesuar saklama. Aralar sırasında zemin nozulu için park pozisyonu.
Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi
  • Kolaylıkla açılıp kapanabilir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Test sertifikası¹⁾ % 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.99'a kadar bakteri²⁾ öldürür
Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²) approx. 75
Isı çıkışı (W) 1900
Maksimum buhar basıncı (Bar) max. 3,5
Kablo uzunluğu (m) 4
Isınma süresi (dk) 0,5
Tank kapasitesi (l) 1
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Renk Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg) 3,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 4,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 360 x 236 x 253

Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.

Scope of supply

  • EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
  • Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
  • Kireç önleyici kartuş: 1 Parça(lar)
  • Detay başlığı
  • El aleti
  • Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
  • Zemin başlığı: EasyFix
  • Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
  • Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m

Ekipman

  • Çocuk emniyet kilidi
  • Emniyet valfi
  • Buhar debi ayarı: tutma kolu üzerinde (iki adımlı)
  • Tank: İhtiyaç duyulduğunda yeniden doldurulabilir
  • Buhar hortumu ve tabancası: 2.2 m
  • Entegre açma/kapama düğmesi
  • Makine üzeri aksesuar depolama
Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix
Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix
Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix
Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix
Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix
Videos
Uygulama alanları
  • Sert zeminler
  • Bağlantı Parçaları
  • Lavabolar
  • Duvar fayansları
Aksesuarlar