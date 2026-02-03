SC 3 Upright buharlı zemin temizleme makinesi, kullanımı son derece kolay olan üç adımlı buhar akış kontrolü sayesinde, tüm sert zeminleri - hatta ahşap yüzeyi bile - temizlemek için idealdir. Upright serisi içerisinde en yüksek kaliteye sahip SC 3 Upright saniyeler içerisinde ısınır, kireç çözücü kartuş takılıp çıkartılabilir, su deposu sayesinde de kullanıma kolayca hazır olur. Cihazda bulunan farklı renkteki LED ışıkları aracılığıyla ürünün kullanım durumu takip edilebilir.SC 3 Upright, tüm virüs ve bakterilerin %99.999¹⁾'unu temizleme kapasitesine sahiptir.Yüksek kaliteli mikfrofiber bezleriyle birlikte EasyFix zemin başlığı, paspas gibi geleneksel uygulamalardan elde edebileceğinizden daha kapsamlı bir temizlik sonucu almanızı sağlar. Pratik cırt cırt sistemi sayesinde zemin başlığındaki bezi kirle temas etmeden değiştirmek çok kolaydır. Zemin temizleme bezinin üzerindeki büyük tuşa basmanız ve cihazı yukarı doğru çekmeniz yeterlidir. Yumuşak dokunuş için halı kaydırıcısı kullanılarak hatta halı kaplı zeminlere bile kolayca yeniden hayat verilebilir.