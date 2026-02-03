SC 3 Upright
Sert zeminlerde derinlemesine temizlik. SC3 Upright EasyFix Premium makine virüs ve bakterileri %99,99¹⁾ öldürür!
SC 3 Upright buharlı zemin temizleme makinesi, kullanımı son derece kolay olan üç adımlı buhar akış kontrolü sayesinde, tüm sert zeminleri - hatta ahşap yüzeyi bile - temizlemek için idealdir. Upright serisi içerisinde en yüksek kaliteye sahip SC 3 Upright saniyeler içerisinde ısınır, kireç çözücü kartuş takılıp çıkartılabilir, su deposu sayesinde de kullanıma kolayca hazır olur. Cihazda bulunan farklı renkteki LED ışıkları aracılığıyla ürünün kullanım durumu takip edilebilir.SC 3 Upright, tüm virüs ve bakterilerin %99.999¹⁾'unu temizleme kapasitesine sahiptir.Yüksek kaliteli mikfrofiber bezleriyle birlikte EasyFix zemin başlığı, paspas gibi geleneksel uygulamalardan elde edebileceğinizden daha kapsamlı bir temizlik sonucu almanızı sağlar. Pratik cırt cırt sistemi sayesinde zemin başlığındaki bezi kirle temas etmeden değiştirmek çok kolaydır. Zemin temizleme bezinin üzerindeki büyük tuşa basmanız ve cihazı yukarı doğru çekmeniz yeterlidir. Yumuşak dokunuş için halı kaydırıcısı kullanılarak hatta halı kaplı zeminlere bile kolayca yeniden hayat verilebilir.
Özellikler ve faydalar
Farklı yüzeyleri temizlemek için üç adımda önceden ayarlanmış buhar akış kontrolüİdeal buhar akışını ayarlamak için ahşap, fayans ve halı zemin kaplama sembollerinin seçim seçenekleri.
Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buharişinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır
Kısa kaynatma süresiSadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır
Cihazdaki LED kayış, ısınmayı ve kullanıma hazır olup olmadığını işaret eder
- Cihazın çalışma durumuna ilişkin kullanıcıya sürekli geri bildirimi sayesinde son derece kolay uygulama.
- Kırmızı yanıp sönen ışık cihazın ısındığını ve sabit yeşil ışık cihazın kullanıma hazır olduğunu gösterir.
Zemin temizleme bezi için esnek derz ve cırt cırtlı sabitleme özellikli EasyFix yer başlığı
- Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları.
- Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması
- Esnek nozul bağlntısı sayesinde uzunluk ayarlanabilir
Su sertliği ayarı
- Su sertliği yumuşaktan çok sertliğe kadar ayrı ayrı ayarlanabilir.
- Kireçten optimum koruma sayesinde cihazın uzun servis ömrü vardır.
Halı yüzeyleri temizlemek için
- Halı kaplı zeminleri halı planörünü kullanarak kolayca ve rahat temizlik elde edebilirsiniz
Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi
- Kolaylıkla açılıp kapanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.9'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 60
|Isı çıkışı (W)
|1600
|Kablo uzunluğu (m)
|5
|Isınma süresi (dk)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|0,5
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|314 x 207 x 1185
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- Halı temizleyici
- Zemin başlığı: EasyFix
Ekipman
- Emniyet valfi
- Buhar debi ayarı: kol üzerinde (üç adımlı)
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
- Entegre açma/kapama düğmesi
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halı kaplı zeminleri yenileyin