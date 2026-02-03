SC 4 Deluxe
Aydınlatmalı LED şerit ve mükemmel aksesuar saklama alanına sahip SC 4 Deluxe, sürekli olarak doldurulabilen ve çıkarılabilen su deposu sayesinde rahatça ve kesintisiz temizlik yapar.
SC 4 Deluxe buharlı temizleyici, 4,0 barda güçlü bir şekilde temizler ve sert yüzeylerdeki virüsleri¹⁾ %99,999'a kadar ve yaygın ev bakterilerini²⁾ %99,99'a kadar yok eder. Tankın çıkarılabilir ve kalıcı olarak yeniden doldurulabilir olması, kesintisiz temizliği garanti eder. Ekstra geniş entegre aksesuar saklama bölmesi, aksesuarların, kabloların ve hortumun doğrudan cihaz üzerinde rahatça saklanmasını garanti eder. Diğer özellikler arasında çalışma modunu gösteren aydınlatmalı LED şerit, maksimum ergonomi için esnek bağlantı noktalı EasyFix zemin başlığı, yenilikçi lamel teknolojisi, zemin temizleme bezi için pratik cırt cırt sistemi ve inatçı kirlerin çıkarılması için çeşitli aksesuarlar yer alır. Fayanslarda, ocaklarda ve davlumbazlarda, aralıklarda ve derzlerde. Üç aşamalı buhar düzenlemesi kullanılarak buhar akışı her zaman yüzeye ve kire mükemmel şekilde uyarlanabilir.
Özellikler ve faydalar
Sürekli yeniden doldurulabilir ve sökülebilir su haznesiKesintisiz temizleme ve kullanışlı su dolumu.
Kullanışlı aksesuar saklama ve park konumuAksesuarların, uzatma borusunun, kabloların ve buhar hortumunun rahatça saklanabilmesi. Molalar sırasında zemin başlığının kolay park edilmesi için park konumu.
Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFixVerimli çıta teknolojisi ile evin içindeki çeşitli sert zeminlerde olağanüstü temizlik sonuçları Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Cihazdaki LED ışıklı görüntüleme ekranı
- Kırmızı cihazın hala ısınmakta olduğunu, yeşil ise cihazın kullanıma hazır olduğunu gösterir.
Çok işlevli aksesuarlar
- Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi.
Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak
- Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
- Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Üç aşamalı buhar akış kontrolü
Temizlik makinesi üzerinde Açma/Kapama ayarı
- Kolaylıkla açılıp kapanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.99'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 130
|Isı çıkışı (W)
|2200
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|4
|Kablo uzunluğu (m)
|5
|Isınma süresi (dk)
|3
|Kazan kapasitesi (l)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|1,3
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|400 x 265 x 300
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Kireç çözücü toz: 3 Parça(lar)
- Detay başlığı
- El aleti
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- aralık fırçası
- Zemin başlığı: EasyFix
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
- Buhar hortumu ve tabancası: 2.2 m
- Entegre açma/kapama düğmesi
- Makine üzeri aksesuar depolama
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Fayans araları