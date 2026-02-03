SC 4 Deluxe buharlı temizleyici, 4,0 barda güçlü bir şekilde temizler ve sert yüzeylerdeki virüsleri¹⁾ %99,999'a kadar ve yaygın ev bakterilerini²⁾ %99,99'a kadar yok eder. Tankın çıkarılabilir ve kalıcı olarak yeniden doldurulabilir olması, kesintisiz temizliği garanti eder. Ekstra geniş entegre aksesuar saklama bölmesi, aksesuarların, kabloların ve hortumun doğrudan cihaz üzerinde rahatça saklanmasını garanti eder. Diğer özellikler arasında çalışma modunu gösteren aydınlatmalı LED şerit, maksimum ergonomi için esnek bağlantı noktalı EasyFix zemin başlığı, yenilikçi lamel teknolojisi, zemin temizleme bezi için pratik cırt cırt sistemi ve inatçı kirlerin çıkarılması için çeşitli aksesuarlar yer alır. Fayanslarda, ocaklarda ve davlumbazlarda, aralıklarda ve derzlerde. Üç aşamalı buhar düzenlemesi kullanılarak buhar akışı her zaman yüzeye ve kire mükemmel şekilde uyarlanabilir.