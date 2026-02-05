SC 4 Deluxe EasyFix
LED aydınlatmalı halkalı ve mükemmel aksesuar saklama özellikli SC 4 Deluxe EasyFix, sürekli olarak doldurulabilen ve çıkarılabilen su haznesi sayesinde rahatça ve kesintisiz temizlik yapar.
SC 4 Deluxe EasyFix buharlı temizleyici 4,0 barda temizlik yapar, sürekli olarak yeniden doldurulabilir ve çıkarılabilir su haznesi sayesinde kesintisiz temizliği garanti eder. Buharlı temizleyici, sert yüzeylerdeki koronavirüslerin¹⁾ %99,999'unu ve yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Ekstra geniş entegre aksesuar saklama bölmesi, aksesuarların, kabloların ve hortumun doğrudan cihazda rahatça saklanmasını garanti eder. Diğer özellikler arasında çalışma modunu gösteren LED aydınlatmalı halka, maksimum ergonomi için esnek bağlantı noktalı EasyFix zemin başlığı, yenilikçi lamel teknolojisi, mikrofiber zemin bezi için pratik cırt cırt sistemi ve inatçı kirlerin çıkarılması için çeşitli aksesuarlar yer alır. Fayanslarda, ocaklarda ve davlumbazlarda, aralıklarda ve derzlerde. Üç aşamalı buhar düzenlemesi kullanılarak buhar akışı her zaman yüzeye ve kire mükemmel şekilde uyarlanabilir.
Özellikler ve faydalar
Sürekli yeniden doldurulabilir ve sökülebilir su haznesiKesintisiz temizleme ve kullanışlı su dolumu.
Kullanışlı aksesuar saklama ve park konumuAksesuarların, uzatma borusunun, kabloların ve buhar hortumunun rahatça saklanabilmesi.
Cihazdaki LED ışıklı görüntüleme ekranıKırmızı cihazın hala ısınmakta olduğunu, yeşil ise cihazın kullanıma hazır olduğunu gösterir.
Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix
- Verimli çıta teknolojisi ile evin içindeki çeşitli sert zeminlerde olağanüstü temizlik sonuçları
- Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması
- Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Çok işlevli aksesuarlar
- Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi.
El nozulu için yüksek kaliteli mikrofiberden yapılmış zemin temizleme bezi ve kılıfı
- Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
- Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Üç aşamalı buhar akış kontrolü
Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi
- Kolaylıkla açılıp kapanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.99'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 130
|Isı çıkışı (W)
|2200
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|4
|Kablo uzunluğu (m)
|5
|Isınma süresi (dk)
|3
|Kazan kapasitesi (l)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|1,3
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|400 x 265 x 300
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- Hızlı sabitlenen mikro fiberli zemin bezi: 1 Parça(lar)
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Detay başlığı
- El aleti
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- aralık fırçası
- Zemin başlığı: EasyFix
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
- Buhar hortumu ve tabancası: 2 m
- Entegre açma/kapama düğmesi
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Fayans araları