SC 4 Deluxe EasyFix buharlı temizleyici 4,0 barda temizlik yapar, sürekli olarak yeniden doldurulabilir ve çıkarılabilir su haznesi sayesinde kesintisiz temizliği garanti eder. Buharlı temizleyici, sert yüzeylerdeki koronavirüslerin¹⁾ %99,999'unu ve yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Ekstra geniş entegre aksesuar saklama bölmesi, aksesuarların, kabloların ve hortumun doğrudan cihazda rahatça saklanmasını garanti eder. Diğer özellikler arasında çalışma modunu gösteren LED aydınlatmalı halka, maksimum ergonomi için esnek bağlantı noktalı EasyFix zemin başlığı, yenilikçi lamel teknolojisi, mikrofiber zemin bezi için pratik cırt cırt sistemi ve inatçı kirlerin çıkarılması için çeşitli aksesuarlar yer alır. Fayanslarda, ocaklarda ve davlumbazlarda, aralıklarda ve derzlerde. Üç aşamalı buhar düzenlemesi kullanılarak buhar akışı her zaman yüzeye ve kire mükemmel şekilde uyarlanabilir.