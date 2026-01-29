SC 4 EasyFix
EasyFix zemin başlığına ve sürekli olarak yeniden doldurulabilen, çıkarılabilir su deposuna sahip SC 4 EasyFix buharlı temizleyici ile rahat ve kesintisiz buharlı temizlik.
SC 4 EasyFix buharlı temizleyici, entegre kablo saklama bölmesi, aksesuar saklama bölmesi ve zemin başlığı için bir park konumuyla yüksek düzeyde rahatlık sunar. EasyFix zemin başlığı, esnek bağlantısı sayesinde mükemmel ergonomiyi garanti ederken, lamel teknolojisi de pırıl pırıl temiz sonuçlar. Kullanışlı cırt cırt sistemi kullanılarak zemin temizleme bezi, kirle temas etmesine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde zemin başlığına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir. İki kademeli buhar düzenlemesi kullanılarak buhar yoğunluğu yüzeye ve kire göre ayarlanabilir. Geniş aksesuar yelpazesi fayansları, ocakları, davlumbazları ve hatta en küçük boşlukları bile hızlı bir şekilde yeni gibi parlatacak ve en inatçı kirleri bile ortadan kaldıracaktır. .Sürekli doldurulabilen ve çıkarılabilen su deposu kesintisiz temizlik sağlar. SC 4 EasyFix kimyasal madde kullanmadan temizlik yapar ve evin hemen hemen her yerinde kullanılabilir. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin %99,999'unu¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler.
Özellikler ve faydalar
Sürekli yeniden doldurulabilir ve sökülebilir su haznesiKesintisiz temizleme ve kullanışlı su dolumu.
Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFixEtkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Entegre kablo saklama bölümüKablo ve diğer aksesuarların güvenli şekilde saklanması.
Çok işlevli aksesuarlar
- Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi.
El nozulu için yüksek kaliteli mikrofiberden yapılmış zemin temizleme bezi ve kılıfı
- Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
- Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü
- Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir.
Aksesuar saklama ve park pozisyonu
- Pratik aksesuar saklama. Aralar sırasında zemin nozulu için park pozisyonu.
Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi
- Kolaylıkla açılıp kapanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.99'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 100
|Isı çıkışı (W)
|2000
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|max. 3,5
|Kablo uzunluğu (m)
|4
|Isınma süresi (dk)
|4
|Kazan kapasitesi (l)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|0,8
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|380 x 251 x 273
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Kireç çözücü toz: 3 Parça(lar)
- Detay başlığı
- El aleti
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- Zemin başlığı: EasyFix
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
- Buhar debi ayarı: tutma kolu üzerinde (iki adımlı)
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
- Buhar hortumu ve tabancası: 2.2 m
- Entegre açma/kapama düğmesi
- Makine üzeri aksesuar depolama
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler