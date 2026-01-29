SC 4 EasyFix buharlı temizleyici, entegre kablo saklama bölmesi, aksesuar saklama bölmesi ve zemin başlığı için bir park konumuyla yüksek düzeyde rahatlık sunar. EasyFix zemin başlığı, esnek bağlantısı sayesinde mükemmel ergonomiyi garanti ederken, lamel teknolojisi de pırıl pırıl temiz sonuçlar. Kullanışlı cırt cırt sistemi kullanılarak zemin temizleme bezi, kirle temas etmesine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde zemin başlığına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir. İki kademeli buhar düzenlemesi kullanılarak buhar yoğunluğu yüzeye ve kire göre ayarlanabilir. Geniş aksesuar yelpazesi fayansları, ocakları, davlumbazları ve hatta en küçük boşlukları bile hızlı bir şekilde yeni gibi parlatacak ve en inatçı kirleri bile ortadan kaldıracaktır. .Sürekli doldurulabilen ve çıkarılabilen su deposu kesintisiz temizlik sağlar. SC 4 EasyFix kimyasal madde kullanmadan temizlik yapar ve evin hemen hemen her yerinde kullanılabilir. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin %99,999'unu¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler.