SC 4 EasyFix Plus
Halıları buharla temizleyin: Halı temizleme aparatı ve pratik aksesuarlarıyla SC 4 EasyFix Plus buharlı temizleyici. Sürekli olarak doldurulabilen su deposu sayesinde kesintisiz temizlik için mükemmeldir.
Daha odaklı kir giderme için geliştirilmiş aksesuar kitine sahip kullanışlı SC 4 EasyFix Plus buharlı temizleyici, evin her yerinde hijyenik temizlik sağlar. Cihaz tamamen kimyasal madde olmadan temizler ve neredeyse her yerde kullanılabilir. Birlikte verilen halı temizleme aparatı sayesinde halılarda bile. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden koronavirüslerin¹⁾ %99,999'unu ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu ortadan kaldırır. Kapsamlı aksesuarları fayansları, ocakları, davlumbazları ve hatta en küçük boşlukları bile derinlemesine temizler. Son derece inatçı kirleri çıkarmak bile sorun değil. Lamel teknolojili esnek EasyFix zemin başlığı mükemmel ergonomiyi ve mükemmel temizlik sonuçlarını garanti eder. Kullanışlı cırt cırt sistemi kullanılarak mikrofiber zemin bezi, kirle temas etmeden hızlı bir şekilde zemin başlığına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir. İki kademeli buhar ayarı yüzeye ve kir seviyesine göre en iyi şekilde ayarlanabilir. Sürekli olarak doldurulabilen su deposu kesintisiz temizlik sağlar. SC 4 EasyFix Plus, entegre bir kablo saklama bölmesine, bir aksesuar saklama bölmesine ve ayrıca zemin başlığı için birpark konumuna sahiptir.
Özellikler ve faydalar
Sürekli yeniden doldurulabilir ve sökülebilir su haznesiKesintisiz temizleme ve kullanışlı su dolumu.
Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFixEtkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Entegre kablo saklama bölümüKablo ve diğer aksesuarların güvenli şekilde saklanması.
Çok fonksiyonlu premium aksesuarlar
- Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi.
Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak
- Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
- Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü
- Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir.
Aksesuar saklama ve park pozisyonu
- Pratik aksesuar saklama. Aralar sırasında zemin nozulu için park pozisyonu.
Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi
- Kolaylıkla açılıp kapanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.99'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 100
|Isı çıkışı (W)
|2000
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|max. 3,5
|Kablo uzunluğu (m)
|4
|Isınma süresi (dk)
|4
|Kazan kapasitesi (l)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|0,8
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|380 x 251 x 273
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- EasyFix genel zemin temizleme bezi: 2 Parça(lar)
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Kireç çözücü toz: 3 Parça(lar)
- Detay başlığı
- El aleti
- Basınç nozülü
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- Yuvarlak fırça, geniş
- Zemin başlığı: EasyFix
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
- Halı temizleyici
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
- Buhar debi ayarı: tutma kolu üzerinde (iki adımlı)
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
- Buhar hortumu ve tabancası: 2.2 m
- Entegre açma/kapama düğmesi
- Makine üzeri aksesuar depolama
Videos
Uygulama alanları
- Halı kaplı zeminleri yenileyin
- Sert zeminler
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler