Daha odaklı kir giderme için geliştirilmiş aksesuar kitine sahip kullanışlı SC 4 EasyFix Plus buharlı temizleyici, evin her yerinde hijyenik temizlik sağlar. Cihaz tamamen kimyasal madde olmadan temizler ve neredeyse her yerde kullanılabilir. Birlikte verilen halı temizleme aparatı sayesinde halılarda bile. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden koronavirüslerin¹⁾ %99,999'unu ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu ortadan kaldırır. Kapsamlı aksesuarları fayansları, ocakları, davlumbazları ve hatta en küçük boşlukları bile derinlemesine temizler. Son derece inatçı kirleri çıkarmak bile sorun değil. Lamel teknolojili esnek EasyFix zemin başlığı mükemmel ergonomiyi ve mükemmel temizlik sonuçlarını garanti eder. Kullanışlı cırt cırt sistemi kullanılarak mikrofiber zemin bezi, kirle temas etmeden hızlı bir şekilde zemin başlığına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir. İki kademeli buhar ayarı yüzeye ve kir seviyesine göre en iyi şekilde ayarlanabilir. Sürekli olarak doldurulabilen su deposu kesintisiz temizlik sağlar. SC 4 EasyFix Plus, entegre bir kablo saklama bölmesine, bir aksesuar saklama bölmesine ve ayrıca zemin başlığı için birpark konumuna sahiptir.