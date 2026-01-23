Yalnızca en yenilikçi, yüksek performanslı ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır. Yeni SC 5 Deluxe Signature Serisi: Bir bakışta kendi kategorisindeki en iyi Kärcher cihazı olarak tanınabilir. Üst düzey buharlı temizleyicimiz SC 5 Deluxe Signature Line, hijyenik temizliği rahatlatıcı bir egzersiz haline getirir. Yüzeye ve kirlilik derecesine göre ayarlanabilen buhar çıkışı veya buharın yanı sıra sıcak suyu da açabilen VapoHydro işlevi gibi üst düzey işlevler, çalışırken gerçek WOW anları yaşamanızı sağlar. Tankın çıkarılabilir ve kalıcı olarak yeniden doldurulabilir olması, kesintisiz temizliği garanti eder. Gerçek zamanlı LED ekran sayesinde cihazın ne kadar çabuk kullanıma hazır olduğunu görebilirsiniz ve yerleşik aksesuar bölmesi sayesinde iş bittikten sonra düzenli olan yalnızca eviniz değildir.