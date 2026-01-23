SC 5 Deluxe Signature Line
LED şerit, gerçek zamanlı LED sıcaklık göstergesi, VapoHydro işlevi ve mükemmel aksesuar saklama özelliğiyle donatılmış SC 5 Deluxe buharlı temizleyici, rahatça ve kesintisiz temizlik yapar.
Yalnızca en yenilikçi, yüksek performanslı ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır. Yeni SC 5 Deluxe Signature Serisi: Bir bakışta kendi kategorisindeki en iyi Kärcher cihazı olarak tanınabilir. Üst düzey buharlı temizleyicimiz SC 5 Deluxe Signature Line, hijyenik temizliği rahatlatıcı bir egzersiz haline getirir. Yüzeye ve kirlilik derecesine göre ayarlanabilen buhar çıkışı veya buharın yanı sıra sıcak suyu da açabilen VapoHydro işlevi gibi üst düzey işlevler, çalışırken gerçek WOW anları yaşamanızı sağlar. Tankın çıkarılabilir ve kalıcı olarak yeniden doldurulabilir olması, kesintisiz temizliği garanti eder. Gerçek zamanlı LED ekran sayesinde cihazın ne kadar çabuk kullanıma hazır olduğunu görebilirsiniz ve yerleşik aksesuar bölmesi sayesinde iş bittikten sonra düzenli olan yalnızca eviniz değildir.
Özellikler ve faydalar
Signature Line özellikleri
- Şirketin kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünün kendi kategorisinde en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösteriyor. Diğer ayrıcalıklı avantajlar arasında uygulama desteği ve uzatılmış garanti imkanları da yer alır.
Kullanışlı aksesuar saklama ve park konumu
- Aksesuarların, uzatma borusunun, kabloların ve buhar hortumunun rahatça saklanabilmesi.
VapoHydro fonksiyonu
Sürekli yeniden doldurulabilir ve sökülebilir su haznesi
- Durmaksızın temizlik ve kullanışlı su dolumu için.
Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix
- Verimli çıta teknolojisi ile evin içindeki çeşitli sert zeminlerde olağanüstü temizlik sonuçları
- Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması
- Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Çok işlevli aksesuarlar
- Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi.
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
- Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Üç aşamalı buhar akış kontrolü
Temizlik makinesi üzerinde Açma/Kapama ayarı
- Kolaylıkla açılıp kapanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.99'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 130
|Isı çıkışı (W)
|2250
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|4
|Kablo uzunluğu (m)
|6
|Isınma süresi (dk)
|3
|Kazan kapasitesi (l)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|1,3
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|9,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|400 x 265 x 300
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- EasyFix genel zemin temizleme bezi: 2 Parça(lar)
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Kireç çözücü toz: 3 Parça(lar)
- Detay başlığı
- El aleti
- Basınç nozülü
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- Yuvarlak fırça, geniş
- aralık fırçası
- Zemin başlığı: EasyFix
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
- Halı temizleyici
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
- Buhar hortumu ve tabancası: 2.3 m
- Ütü bağlantısı
- Entegre açma/kapama düğmesi
- VapoHydro fonksiyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Fayans araları