SC 5 EasyFix Iron Plug
Temizlik ve ütüleme mi? Tam gaz ileri! Kärcher SC 5 EasyFix için sorun yok. Bunun nedeni, sınıfının en güçlü buharlı temizleyicisinin (4,2 bar buhar basıncı) aynı zamanda buhar basınçlı ütü bağlantı seçeneğiyle birlikte gelmesidir. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin %99,999'unu¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Çeşitli aksesuarların, fayansların, ocakların, davlumbazların kullanılması ve en küçük boşlukların bile, ister hafif ister inatçı kirler olsun, tertemiz olmasını sağlar. Esnek mafsallı EasyFix zemin başlığı ergonomik çalışmayı sağlar. Ve lamel teknolojisi mükemmel temizlik sonuçlarını garanti eder. Zemin temizleme bezi, kirle temas etmesine gerek kalmadan zemin başlığına kolayca takılıp tekrar çıkarılabilir. VapoHydro işlevi, sıcak su ekleyerek inatçı kirleri daha da kolay bir şekilde giderir. Buhar yoğunluğu yüzeye ve kire göre ayarlanabilir. Kesintisiz temizlik için çıkarılabilir su deposu kalıcı olarak yeniden doldurulabilir. Ek ekstralar: entegre kablo saklama bölmesi, aksesuar saklama bölmesi, zemin başlığı için park konumu.
Özellikler ve faydalar
VapoHydro fonksiyonuBuhara sıcak su ekler. Kir daha kolayca çıkarılıp, uzaktan temizlenebilir. Daha iyi temizlik sonuçları için
Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFixEtkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Sürekli yeniden doldurulabilir ve sökülebilir su haznesiDurmaksızın temizlik ve kullanışlı su dolumu için.
Çok işlevli aksesuarlar
- Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi.
Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak
- Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
- Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Dört aşamalı buhar akışı düzenlemesi
- Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir.
Aksesuar saklama ve park pozisyonu
- Pratik aksesuar saklama. Aralar sırasında zemin nozulu için park pozisyonu.
Temizlik makinesi üzerinde Açma/Kapama ayarı
- Kolaylıkla açılıp kapanabilir
Entegre kablo saklama bölümü
- Kablo ve diğer aksesuarların güvenli şekilde saklanması.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.99'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 150
|Isı çıkışı (W)
|2250
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|max. 4,2
|Kablo uzunluğu (m)
|6
|Isınma süresi (dk)
|3
|Kazan kapasitesi (l)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|1,5
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|439 x 301 x 305
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Kireç çözücü toz: 3 Parça(lar)
- Detay başlığı
- El aleti
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- Zemin başlığı: EasyFix
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
- Buhar hortumu ve tabancası: 2.3 m
- Ütü bağlantısı
- Entegre açma/kapama düğmesi
- VapoHydro fonksiyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler