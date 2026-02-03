Temizlik ve ütüleme mi? Tam gaz ileri! Kärcher SC 5 EasyFix için sorun yok. Bunun nedeni, sınıfının en güçlü buharlı temizleyicisinin (4,2 bar buhar basıncı) aynı zamanda buhar basınçlı ütü bağlantı seçeneğiyle birlikte gelmesidir. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin %99,999'unu¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Çeşitli aksesuarların, fayansların, ocakların, davlumbazların kullanılması ve en küçük boşlukların bile, ister hafif ister inatçı kirler olsun, tertemiz olmasını sağlar. Esnek mafsallı EasyFix zemin başlığı ergonomik çalışmayı sağlar. Ve lamel teknolojisi mükemmel temizlik sonuçlarını garanti eder. Zemin temizleme bezi, kirle temas etmesine gerek kalmadan zemin başlığına kolayca takılıp tekrar çıkarılabilir. VapoHydro işlevi, sıcak su ekleyerek inatçı kirleri daha da kolay bir şekilde giderir. Buhar yoğunluğu yüzeye ve kire göre ayarlanabilir. Kesintisiz temizlik için çıkarılabilir su deposu kalıcı olarak yeniden doldurulabilir. Ek ekstralar: entegre kablo saklama bölmesi, aksesuar saklama bölmesi, zemin başlığı için park konumu.