Kärcher'in KWI 1 Plus Window Vac'ı iz bırakmayan, temiz pencereler sağlar ve aynı zamanda zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Sprey şişesi ve sileceğin akıllı kombinasyonu, son derece etkili temizliği garanti eder. Bu kullanışlı cihaz, her kullandığınızda suyu pencereden süpürürken hiçbir sorun yaşamaz; kirli su damlaması veya iz bırakmaz. Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında manuel temizlik, eskisinden fark edilir derecede daha kolay ve üç kat daha hızlıdır. Kullanışlı pille çalıştırma ve kompakt tasarım, tüm pürüzsüz ev yüzeylerinizi temizlerken maksimum esnekliği garanti eder. Deneyin ve kendiniz görün!