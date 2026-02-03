KWI 1 Plus

KWI 1 Plus Window Vac ve mikrofiber silme bezli sprey şişesiyle pencerelerinizi zahmetsizce ve eskisinden üç kat daha hızlı, iz bırakmayan sonuçlarla temizleyebilirsiniz.

Kärcher'in KWI 1 Plus Window Vac'ı iz bırakmayan, temiz pencereler sağlar ve aynı zamanda zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Sprey şişesi ve sileceğin akıllı kombinasyonu, son derece etkili temizliği garanti eder. Bu kullanışlı cihaz, her kullandığınızda suyu pencereden süpürürken hiçbir sorun yaşamaz; kirli su damlaması veya iz bırakmaz. Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında manuel temizlik, eskisinden fark edilir derecede daha kolay ve üç kat daha hızlıdır. Kullanışlı pille çalıştırma ve kompakt tasarım, tüm pürüzsüz ev yüzeylerinizi temizlerken maksimum esnekliği garanti eder. Deneyin ve kendiniz görün!

Özellikler ve faydalar
Şarjlı Cam Temizleme KWI 1 Plus: Düşük ağırlık
Düşük ağırlık
El ağrısı yapmadan kolayca kullanımı sağlar
Şarjlı Cam Temizleme KWI 1 Plus: Kompakt ve kullanışlı
Kompakt ve kullanışlı
Küçük ve kullanışlı bu cihaz düz yüzeyleri temizlemeyi daha da kolaylaştırır.
Şarjlı Cam Temizleme KWI 1 Plus: Görüş alanında LED ekran
Görüş alanında LED ekran
Enerji yönetimi kolaylaştı: aç/kapa düğmesine entegre edilen LED ekran zamanı gelince pilin yeniden değişmesi gerektiğini gösterir.
Orijinal
  • Window Vac mucidinden orijinal Kärcher kalitesi.
Üç kat daha hızlı
  • Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Damlatmaz ve iz bırakmaz
  • Elektrikli su emiş özelliği sayesinde su izi geçmişte kaldı. Parlayan temiz camlar için.
Tamamen hijyenik
  • Kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde hazne boşaltma.
Çeşitli uygulamalar
  • Windows Vac fayanslar, aynalar ve duşakabinler gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Emiş aparatı çalışma genişliği (mm) 250
Kirli su tankı kapasitesi (ml) 100
Pil çalışma süresi (dk) 25
Şarj etme süresi (dk) 150
Batarya türü Lityum iyon batarya
Pil şarjı başına performans (m²) approx. 70
Motor Gücü (V) 100 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Renk Beyaz
Akülü ağırlık (kg) 0,5
Aksesuarsız ağırlık (kg) 0,5
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 130 x 250 x 275

Scope of supply

  • Standart mikrofiber bezli püskürtme şişesi
  • Temizlik maddeleri: 20 ml
Şarjlı Cam Temizleme KWI 1 Plus
Uygulama alanları
  • Pürüzsüz yüzeyler
  • Pencereler ve cam yüzeyler
  • Aynalar
  • Fayanslar
  • Cam masalar
  • Duvar fayansları
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri