KWI 1 Plus
KWI 1 Plus Window Vac ve mikrofiber silme bezli sprey şişesiyle pencerelerinizi zahmetsizce ve eskisinden üç kat daha hızlı, iz bırakmayan sonuçlarla temizleyebilirsiniz.
Kärcher'in KWI 1 Plus Window Vac'ı iz bırakmayan, temiz pencereler sağlar ve aynı zamanda zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Sprey şişesi ve sileceğin akıllı kombinasyonu, son derece etkili temizliği garanti eder. Bu kullanışlı cihaz, her kullandığınızda suyu pencereden süpürürken hiçbir sorun yaşamaz; kirli su damlaması veya iz bırakmaz. Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında manuel temizlik, eskisinden fark edilir derecede daha kolay ve üç kat daha hızlıdır. Kullanışlı pille çalıştırma ve kompakt tasarım, tüm pürüzsüz ev yüzeylerinizi temizlerken maksimum esnekliği garanti eder. Deneyin ve kendiniz görün!
Özellikler ve faydalar
Düşük ağırlıkEl ağrısı yapmadan kolayca kullanımı sağlar
Kompakt ve kullanışlıKüçük ve kullanışlı bu cihaz düz yüzeyleri temizlemeyi daha da kolaylaştırır.
Görüş alanında LED ekranEnerji yönetimi kolaylaştı: aç/kapa düğmesine entegre edilen LED ekran zamanı gelince pilin yeniden değişmesi gerektiğini gösterir.
Orijinal
- Window Vac mucidinden orijinal Kärcher kalitesi.
Üç kat daha hızlı
- Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Damlatmaz ve iz bırakmaz
- Elektrikli su emiş özelliği sayesinde su izi geçmişte kaldı. Parlayan temiz camlar için.
Tamamen hijyenik
- Kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde hazne boşaltma.
Çeşitli uygulamalar
- Windows Vac fayanslar, aynalar ve duşakabinler gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
|250
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|100
|Pil çalışma süresi (dk)
|25
|Şarj etme süresi (dk)
|150
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil şarjı başına performans (m²)
|approx. 70
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Akülü ağırlık (kg)
|0,5
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|0,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Standart mikrofiber bezli püskürtme şişesi
- Temizlik maddeleri: 20 ml
Uygulama alanları
- Pürüzsüz yüzeyler
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Aynalar
- Fayanslar
- Cam masalar
- Duvar fayansları