WV 1 Plus
Özellikler ve faydalar
Düşük ağırlıkEl ağrısı yapmadan kolayca kullanımı sağlar
Kompakt ve kullanışlıKüçük ve kullanışlı bu cihaz düz yüzeyleri temizlemeyi daha da kolaylaştırır.
Görüş alanında LED ekranEnerji yönetimi kolaylaştı: aç/kapa düğmesine entegre edilen LED ekran zamanı gelince pilin yeniden değişmesi gerektiğini gösterir.
Çeşitli uygulamalar
- Windows Vac fayanslar, aynalar ve duşakabinler gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir.
Üç kat daha hızlı
- Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Damlatmaz ve iz bırakmaz
- Elektrikli su emiş özelliği sayesinde su izi geçmişte kaldı. Parlayan temiz camlar için.
Tamamen hijyenik
- Kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde hazne boşaltma.
Orijinal
- Window Vac mucidinden orijinal Kärcher kalitesi.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
|250
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|100
|Pil çalışma süresi (dk)
|25
|Şarj etme süresi (dk)
|150
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil şarjı başına performans (m²)
|approx. 70
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Akülü ağırlık (kg)
|0,5
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|0,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Standart mikrofiber bezli püskürtme şişesi
- Temizlik maddeleri: 20 ml
Videos
Uygulama alanları
- Pürüzsüz yüzeyler
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Aynalar
- Fayanslar
- Cam masalar
- Duvar fayansları