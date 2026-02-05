WV 1 Plus

Özellikler ve faydalar
Şarjlı Cam Temizleme WV 1 Plus: Düşük ağırlık
Düşük ağırlık
El ağrısı yapmadan kolayca kullanımı sağlar
Şarjlı Cam Temizleme WV 1 Plus: Kompakt ve kullanışlı
Kompakt ve kullanışlı
Küçük ve kullanışlı bu cihaz düz yüzeyleri temizlemeyi daha da kolaylaştırır.
Şarjlı Cam Temizleme WV 1 Plus: Görüş alanında LED ekran
Görüş alanında LED ekran
Enerji yönetimi kolaylaştı: aç/kapa düğmesine entegre edilen LED ekran zamanı gelince pilin yeniden değişmesi gerektiğini gösterir.
Çeşitli uygulamalar
  • Windows Vac fayanslar, aynalar ve duşakabinler gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir.
Üç kat daha hızlı
  • Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Damlatmaz ve iz bırakmaz
  • Elektrikli su emiş özelliği sayesinde su izi geçmişte kaldı. Parlayan temiz camlar için.
Tamamen hijyenik
  • Kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde hazne boşaltma.
Orijinal
  • Window Vac mucidinden orijinal Kärcher kalitesi.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Emiş aparatı çalışma genişliği (mm) 250
Kirli su tankı kapasitesi (ml) 100
Pil çalışma süresi (dk) 25
Şarj etme süresi (dk) 150
Batarya türü Lityum iyon batarya
Pil şarjı başına performans (m²) approx. 70
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 100 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Renk Beyaz
Akülü ağırlık (kg) 0,5
Aksesuarsız ağırlık (kg) 0,5
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 130 x 250 x 275

Scope of supply

  • Standart mikrofiber bezli püskürtme şişesi
  • Temizlik maddeleri: 20 ml
Şarjlı Cam Temizleme WV 1 Plus
Uygulama alanları
  • Pürüzsüz yüzeyler
  • Pencereler ve cam yüzeyler
  • Aynalar
  • Fayanslar
  • Cam masalar
  • Duvar fayansları
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri