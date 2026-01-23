WV 2 Black Edition Şarjlı Cam Temizleme Makinesi
Herhangi bir iz veya damlama bırakmadan temizleyin: WV2 tüm düz yüzeyler için uygundur ve kullanımı kolaydır. WV2 Black Edition özel tasarımı ile mükemmel!
Kärcher WV 2 Black Edition Şarjlı Cam Temizleme Makinesi, iz bıakmadan, pırıl pırıl pencereler sağlar. WV 2 Black Edition, çarpıcı siyah ve sarı tasarımı, vakum başlığındaki metalik logo ile fark yaratır.WV 2 Black Edition Şarjlı Cam Temizleme Makinesi kutusunda bir sprey şişesi, mikrofiber silme bezi ve deterjana ek olarak dar bir vakum başlığı içerir. Ek başlık daha dar yüzeylerde ürünü kullanmanızı sağlar.
Özellikler ve faydalar
Damlatmaz ve iz bırakmazElektrikli su emiş özelliği sayesinde su izi geçmişte kaldı. Parlayan temiz camlar için.
Çeşitli uygulamalarWindows Vac fayanslar, aynalar ve duşakabinler gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir.
Görüş alanında LED ekranEnerji yönetimi kolaylaştı: aç/kapa düğmesine entegre edilen LED ekran zamanı gelince pilin yeniden değişmesi gerektiğini gösterir.
Hızlı boşaltma
- Kirli su deposu, gerektiğinde hızlı ve kolay bir şekilde boşaltılabilir.
Değiştirilebilir emme ağzı
- Yüzeyin genişliğine göre büyük veya küçük nozzle başlığını seçebilirsiniz.
Üç kat daha hızlı
- Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Hafif ve sessiz
- Düşük ağırlığı ve hoş bir şekilde düşük gürültü seviyesi, WV 2 ile pencere temizliğini daha da kolaylaştırır.
Orijinal
- Window Vac mucidinden orijinal Kärcher kalitesi.
Tamamen hijyenik
- Kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde hazne boşaltma.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
|280
|Vakum nozülü çalışma genişliği (mm)
|170
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|100
|Pil çalışma süresi (dk)
|35
|Şarj etme süresi (dk)
|230
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil şarjı başına performans (m²)
|approx. 105
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Akülü ağırlık (kg)
|0,6
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|0,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Standart mikrofiber bezli püskürtme şişesi
- Temizlik maddeleri: 20 ml
Ekipman
- Değiştirilebilir vakum başlığı
Uygulama alanları
- Aynalar
- Fayanslar
- Cam masalar
- Duşakabin / küvet
- Kafesli pencereler