WV 5 Plus Anniversary Edition

Özellikler ve faydalar
Şarjlı Cam Temizleme WV 5 Plus Anniversary Edition: Çıkarılabilir akü
Çıkarılabilir akü
Değiştirilebilir ve çıkarılabilir pili sayesinde bütün camlar kesintisiz temizlenir.
Şarjlı Cam Temizleme WV 5 Plus Anniversary Edition: Uygun kenar temizliği
Uygun kenar temizliği
Manuel ayarlanabilir mesafe tutucular kenarlara kadar kusursuz bir temizlik sağlar
Şarjlı Cam Temizleme WV 5 Plus Anniversary Edition: Pil seviyesi göstergesi ve rahat tutuş
Pil seviyesi göstergesi ve rahat tutuş
Yumuşak kavrama kolu sayesinde ürünün kullanımını daha da kolaylaşır 3 Ledli ışık, pilin şarjı seviyesini gösterir
Değiştirilebilir vakum başlığı
  • Yüzeyin genişliğine göre büyük veya küçük nozzle başlığını seçebilirsiniz.
Sessiz
  • Düşük seviyede çalışma sesi
Orijinal
  • Window Vac mucidinden orijinal Kärcher kalitesi.
Üç kat daha hızlı
  • Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Damlatmaz ve iz bırakmaz
  • Kirli suyu vakumlayarak, sinir bozucu lekeri daima yok eder. Parlak ve ışıltılı bir cam temizliği sağlar.
Tamamen hijyenik
  • Kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde hazne boşaltma.
Çeşitli uygulamalar
  • Windows Vac fayanslar, aynalar ve duşakabinler gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Emiş aparatı çalışma genişliği (mm) 280
Vakum nozülü çalışma genişliği (mm) 170
Kirli su tankı kapasitesi (ml) 100
Pil çalışma süresi (dk) 35
Şarj etme süresi (dk) 185
Batarya türü Çıkarılabilir lityum iyon akü
Pil şarjı başına performans (m²) approx. 105
Motor Gücü (V) 100 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Renk Siyah
Akülü ağırlık (kg) 0,7
Aksesuarsız ağırlık (kg) 0,7
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 125 x 280 x 325

Scope of supply

  • Ekstra mikrofiber bezli püskürtme şişesi
  • Temizlik maddeleri: 20 ml
  • dış mekan için mikrofiber bez: 1 x
  • çamur sıyırma aparatı

Ekipman

  • Değiştirilebilir vakum başlığı
Şarjlı Cam Temizleme WV 5 Plus Anniversary Edition
Uygulama alanları
  • Pencereler ve cam yüzeyler
  • Kafesli pencereler
  • Pürüzsüz yüzeyler
  • Aynalar
  • Cam masalar
  • Duvar fayansları
  • Fayanslar
Aksesuarlar
