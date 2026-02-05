WV 5 Plus Anniversary Edition
Özellikler ve faydalar
Çıkarılabilir aküDeğiştirilebilir ve çıkarılabilir pili sayesinde bütün camlar kesintisiz temizlenir.
Uygun kenar temizliğiManuel ayarlanabilir mesafe tutucular kenarlara kadar kusursuz bir temizlik sağlar
Pil seviyesi göstergesi ve rahat tutuşYumuşak kavrama kolu sayesinde ürünün kullanımını daha da kolaylaşır 3 Ledli ışık, pilin şarjı seviyesini gösterir
Değiştirilebilir vakum başlığı
- Yüzeyin genişliğine göre büyük veya küçük nozzle başlığını seçebilirsiniz.
Sessiz
- Düşük seviyede çalışma sesi
Orijinal
- Window Vac mucidinden orijinal Kärcher kalitesi.
Üç kat daha hızlı
- Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Damlatmaz ve iz bırakmaz
- Kirli suyu vakumlayarak, sinir bozucu lekeri daima yok eder. Parlak ve ışıltılı bir cam temizliği sağlar.
Tamamen hijyenik
- Kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde hazne boşaltma.
Çeşitli uygulamalar
- Windows Vac fayanslar, aynalar ve duşakabinler gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
|280
|Vakum nozülü çalışma genişliği (mm)
|170
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|100
|Pil çalışma süresi (dk)
|35
|Şarj etme süresi (dk)
|185
|Batarya türü
|Çıkarılabilir lityum iyon akü
|Pil şarjı başına performans (m²)
|approx. 105
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Siyah
|Akülü ağırlık (kg)
|0,7
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|0,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Ekstra mikrofiber bezli püskürtme şişesi
- Temizlik maddeleri: 20 ml
- dış mekan için mikrofiber bez: 1 x
- çamur sıyırma aparatı
Ekipman
- Değiştirilebilir vakum başlığı
Uygulama alanları
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Kafesli pencereler
- Pürüzsüz yüzeyler
- Aynalar
- Cam masalar
- Duvar fayansları
- Fayanslar