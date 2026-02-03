Kärcher, WV 5 Plus N Black Edition ile piyasaya zahmetsiz, iz bırakmadan ve damlatmadan cam temizliğini mükemmelleştiren bir cihaz getiriyor. Uzatılmış batarya çalışma süresi sayesinde sorunsuz daha uzun temizlik seansları mümkün kılıyor. Pratik batarya değiştirme sistemi sayesinde ikinci bir batarya satın almak, kesintisiz cam temizliği sağlar. Cihazın yumuşak tutacağı, WV 5 Plus'ın kullanım ve ergonomi açısından önceki seriden daha iyi performans göstermesini sağlar. Cihaz ayrıca emme başlığında ara parçalar ile donatılmıştır. Bu özellik, pencerelerin kenarlarına kadar daha iyi temizlenmesini sağlar. Bölmeli pencereler için dar bir emiş nozulu teslimat kapsamına dahildir. Sprey şişesi ve mikrofiber silme bezinin mükemmel kombinasyonu, etkili temizliği garanti eder ve pille çalışan Window Vac ile birlikte camları mükemmel şekilde temizler.