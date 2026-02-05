WV 6 Multi Edıtıon&WV Uzatma aparatı Set
Yenilikçi bıçak teknolojisi ve farklı renklerde üç ek bıçak ile profesyonel temizlik evlerinizde. WV6 Plus Window Vac Multi Edition Şarjlı Cam Silme Makinesi, ayrı bir dokunuşla çizmeden mükemmel cam temizliğine olanak sağlıyor. WV6 Plus Window Vac Multi Edition ile teleskopik uzatma kiti ve titreşimli kablosuz silecek seti birlikte!
Yenilikçi bıçak teknolojisi ve farklı renklerde üç ek bıçak ile: WV6 Plus Window Vac Multi Edition, ayrı bir dokunuşla.camları anlık çizmeden, temizlemeniz içindir. Alman teknolojisiyle geliştirilen; duşakabin, fayans, mutfak tezgahı ve cam gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde etkin temizlik sağlayan WV6 Plus'a sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Gelişmiş bıçak teknolojisi
- Yenilikçi uzun bıçak, temizliği daha da esnek hale getirir - zemine yakın uygulamalar için idealdir.
Ekstra uzun pil ömrü
- Window Vac'ın 100 dakikalık ekstra uzun pil ömrü, kesintisiz temizlik sağlar.
Hızlı ve hijyenik tank boşaltma
- Kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde hazne boşaltma.
Çekici tasarım
- Görsel bir vurgu: Siyah cihaz tasarımı ve farklı renklerde silecek bıçakları.
Sessiz
- Düşük seviyede çalışma sesi
Kalan pil ömrü dakikalarını gösteren ekran
- Pil şarj göstergesi, pilin kalan dakika çalışma süresini gösterir. Temizlik daha kolay planlanabilir.
Çıkarılabilir bıçak
- Silecek bıçağı, emme ağzından kolayca çıkarılabilir ve her kullanımdan sonra temizlenebilir.
Üç kat daha hızlı
- Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Damlatmaz ve iz bırakmaz
- Kirli suyu vakumlayarak, sinir bozucu lekeri daima yok eder. Parlak ve ışıltılı bir cam temizliği sağlar.
Çeşitli uygulamalar
- Fayans, ayna veya duş kabini gibi tüm düz yüzeyler için uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
|280
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|150
|Pil çalışma süresi (dk)
|100
|Şarj etme süresi (dk)
|170
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil şarjı başına performans (m²)
|approx. 300
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Akülü ağırlık (kg)
|0,8
Scope of supply
- Ekstra mikrofiber bezli püskürtme şişesi
- Temizlik maddeleri: 20 ml
- Silecek lastiği, geniş: 3 x
Ekipman
- Değiştirilebilir vakum başlığı
Videos
Uygulama alanları
- Pürüzsüz yüzeyler
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Aynalar
- Fayanslar
- Cam masalar
- Duvar fayansları