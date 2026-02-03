WV 6 Plus

Özellikler ve faydalar
Şarjlı Cam Temizleme WV 6 Plus: Gelişmiş bıçak teknolojisi
Gelişmiş bıçak teknolojisi
Yenilikçi uzun bıçak, temizliği daha da esnek hale getirir - zemine yakın uygulamalar için idealdir.
Şarjlı Cam Temizleme WV 6 Plus: Ekstra uzun pil ömrü
Ekstra uzun pil ömrü
Window Vac'ın 100 dakikalık ekstra uzun pil ömrü, kesintisiz temizlik sağlar.
Şarjlı Cam Temizleme WV 6 Plus: Çıkarılabilir bıçak
Çıkarılabilir bıçak
Silecek bıçağı, emme ağzından kolayca çıkarılabilir ve her kullanımdan sonra temizlenebilir.
Hızlı ve hijyenik tank boşaltma
  • Kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde hazne boşaltma.
Sessiz
  • Düşük seviyede çalışma sesi
Kalan pil ömrü dakikalarını gösteren ekran
  • Pil şarj göstergesi, pilin kalan dakika çalışma süresini gösterir. Temizlik daha kolay planlanabilir.
Orijinal
  • Window Vac mucidinden orijinal Kärcher kalitesi.
Üç kat daha hızlı
  • Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Damlatmaz ve iz bırakmaz
  • Kirli suyu vakumlayarak, sinir bozucu lekeri daima yok eder. Parlak ve ışıltılı bir cam temizliği sağlar.
Çeşitli uygulamalar
  • Fayans, ayna veya duş kabini gibi tüm düz yüzeyler için uygundur.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Emiş aparatı çalışma genişliği (mm) 280
Kirli su tankı kapasitesi (ml) 150
Pil çalışma süresi (dk) 100
Şarj etme süresi (dk) 170
Batarya türü Lityum iyon batarya
Pil şarjı başına performans (m²) approx. 300
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 100 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Renk Beyaz
Akülü ağırlık (kg) 0,8
Aksesuarsız ağırlık (kg) 0,8
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 126 x 280 x 310

Scope of supply

  • Ekstra mikrofiber bezli püskürtme şişesi
  • Temizlik maddeleri: 20 ml

Ekipman

  • Değiştirilebilir vakum başlığı
Şarjlı Cam Temizleme WV 6 Plus
Uygulama alanları
  • Pürüzsüz yüzeyler
  • Pencereler ve cam yüzeyler
  • Aynalar
  • Fayanslar
  • Cam masalar
  • Duvar fayansları
