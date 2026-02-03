WV 6 Plus
Özellikler ve faydalar
Gelişmiş bıçak teknolojisiYenilikçi uzun bıçak, temizliği daha da esnek hale getirir - zemine yakın uygulamalar için idealdir.
Ekstra uzun pil ömrüWindow Vac'ın 100 dakikalık ekstra uzun pil ömrü, kesintisiz temizlik sağlar.
Çıkarılabilir bıçakSilecek bıçağı, emme ağzından kolayca çıkarılabilir ve her kullanımdan sonra temizlenebilir.
Hızlı ve hijyenik tank boşaltma
- Kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde hazne boşaltma.
Sessiz
- Düşük seviyede çalışma sesi
Kalan pil ömrü dakikalarını gösteren ekran
- Pil şarj göstergesi, pilin kalan dakika çalışma süresini gösterir. Temizlik daha kolay planlanabilir.
Orijinal
- Window Vac mucidinden orijinal Kärcher kalitesi.
Üç kat daha hızlı
- Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Damlatmaz ve iz bırakmaz
- Kirli suyu vakumlayarak, sinir bozucu lekeri daima yok eder. Parlak ve ışıltılı bir cam temizliği sağlar.
Çeşitli uygulamalar
- Fayans, ayna veya duş kabini gibi tüm düz yüzeyler için uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
|280
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|150
|Pil çalışma süresi (dk)
|100
|Şarj etme süresi (dk)
|170
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil şarjı başına performans (m²)
|approx. 300
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Akülü ağırlık (kg)
|0,8
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|0,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Ekstra mikrofiber bezli püskürtme şişesi
- Temizlik maddeleri: 20 ml
Ekipman
- Değiştirilebilir vakum başlığı
Uygulama alanları
- Pürüzsüz yüzeyler
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Aynalar
- Fayanslar
- Cam masalar
- Duvar fayansları