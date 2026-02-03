WV 6 Şarjlı Cam Temizleme Makinesi
Yenilikçi vakum başlığı teknolojisi ve farklı renklerde üç başlığıyla paketlenmiştir: Batarya ile çalışan WV6, camları anında çizmeden temizlemeniz için idealdir.
Yenilikçi bıçak teknolojisi ve farklı renklerde üç ek bıçak ile: WV6 Plus Window Vac Multi Edition, ayrı bir dokunuşla.camları anlık çizmeden, temizlemeniz içindir. Alman teknolojisiyle geliştirilen; duşakabin, fayans, mutfak tezgahı ve cam gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde etkin temizlik sağlayan WV6 Plus'a sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Gelişmiş bıçak teknolojisi
- Yenilikçi uzun bıçak, temizliği daha da esnek hale getirir - zemine yakın uygulamalar için idealdir.
Ekstra uzun pil ömrü
- Window Vac'ın 100 dakikalık ekstra uzun pil ömrü, kesintisiz temizlik sağlar.
Hızlı ve hijyenik tank boşaltma
- Kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde hazne boşaltma.
Çekici tasarım
- Görsel bir vurgu: Siyah cihaz tasarımı ve farklı renklerde silecek bıçakları.
Sessiz
- Düşük seviyede çalışma sesi
Kalan pil ömrü dakikalarını gösteren ekran
- Pil şarj göstergesi, pilin kalan dakika çalışma süresini gösterir. Temizlik daha kolay planlanabilir.
Çıkarılabilir bıçak
- Silecek bıçağı, emme ağzından kolayca çıkarılabilir ve her kullanımdan sonra temizlenebilir.
Üç kat daha hızlı
- Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Damlatmaz ve iz bırakmaz
- Kirli suyu vakumlayarak, sinir bozucu lekeri daima yok eder. Parlak ve ışıltılı bir cam temizliği sağlar.
Çeşitli uygulamalar
- Fayans, ayna veya duş kabini gibi tüm düz yüzeyler için uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
|280
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|150
|Pil çalışma süresi (dk)
|100
|Şarj etme süresi (dk)
|170
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil şarjı başına performans (m²)
|approx. 300
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Akülü ağırlık (kg)
|0,8
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|0,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Ekstra mikrofiber bezli püskürtme şişesi
- Temizlik maddeleri: 20 ml
- Silecek lastiği, geniş: 3 x
Ekipman
- Değiştirilebilir vakum başlığı
Uygulama alanları
- Pürüzsüz yüzeyler
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Aynalar
- Fayanslar
- Cam masalar
- Duvar fayansları