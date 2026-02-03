Yenilikçi bıçak teknolojisi ve farklı renklerde üç ek bıçak ile: WV6 Plus Window Vac Multi Edition, ayrı bir dokunuşla.camları anlık çizmeden, temizlemeniz içindir. Alman teknolojisiyle geliştirilen; duşakabin, fayans, mutfak tezgahı ve cam gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde etkin temizlik sağlayan WV6 Plus'a sahip olun.