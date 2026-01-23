WV 7 Signature Line
Esnek kullanım için yenilikçi emme ağzına sahip WV 7 Signature Line kablosuz pencere süpürgesi. Sprey şişesi, iki silme bezi, deterjan ve özel saklama kutusuyla birlikte.
Yalnızca en yenilikçi, yüksek performanslı ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır. Yeni WV 7 Signature Serisi: Kärcher ürün kategorisindeki en iyi cihaz ve pencere süpürgelerinde yeni referansımız olarak ilk bakışta tanınabilir. Temel unsurlara indirgenmiş zarif tasarımı, temizliği daha da rahat ve zahmetsiz hale getirir. İlk başlatma için uygulama desteği, temizleme ipuçları ve çok daha fazlası gibi benzersiz özelliklerin yanı sıra geliştirilmiş silecek bıçağı, pencerelere ve tüm pürüzsüz yüzeylere WOW faktörünü geri kazandırmayı daha da kolaylaştırır.
Özellikler ve faydalar
Signature Line özellikleriŞirketin kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünün kendi kategorisinde en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösteriyor. Diğer ayrıcalıklı avantajlar arasında uygulama desteği ve uzatılmış garanti imkanları da yer alır.
Özel saklama kutusuMonte edilmiş pencere temizleyicisinin pratik şekilde saklanması için aksesuarlar.
Gelişmiş bıçak teknolojisiYenilikçi uzun bıçak, temizliği daha da esnek hale getirir - zemine yakın uygulamalar için idealdir.
Kalan pil ömrü dakikalarını gösteren ekran
- Window Vac'ın 100 dakikalık ekstra uzun pil ömrü, kesintisiz temizlik sağlar.
Ergonomik şekilli
- Maksimum konfor için ergonomik saplı kompakt ve hafif.
Çıkarılabilir bıçak
- Silecek bıçağı, emme ağzından kolayca çıkarılabilir ve her kullanımdan sonra temizlenebilir.
Hızlı ve hijyenik tank boşaltma
- Kirli su haznesi, kirle temas etmeden hijyenik şekilde sökülür ve boşaltılır.
Üç kat daha hızlı
- Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Damlatmaz ve iz bırakmaz
- Kirli suyu vakumlayarak, sinir bozucu lekeri daima yok eder. Parlak ve ışıltılı bir cam temizliği sağlar.
Çeşitli uygulamalar
- Fayans, ayna veya duş kabini gibi tüm düz yüzeyler için uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
|280
|Vakum nozülü çalışma genişliği (mm)
|170
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|150
|Pil çalışma süresi (dk)
|100
|Şarj etme süresi (dk)
|170
|Pil şarjı başına performans (m²)
|approx. 300
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|0,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Ekstra mikrofiber bezli püskürtme şişesi
- Temizlik maddeleri: 20 ml
- dış mekan için mikrofiber bez: 1 x
- çamur sıyırma aparatı
Uygulama alanları
- Aynalar
- Fayanslar
- Cam masalar
- Duvar fayansları