Yalnızca en yenilikçi, yüksek performanslı ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır. Yeni WV 7 Signature Serisi: Kärcher ürün kategorisindeki en iyi cihaz ve pencere süpürgelerinde yeni referansımız olarak ilk bakışta tanınabilir. Temel unsurlara indirgenmiş zarif tasarımı, temizliği daha da rahat ve zahmetsiz hale getirir. İlk başlatma için uygulama desteği, temizleme ipuçları ve çok daha fazlası gibi benzersiz özelliklerin yanı sıra geliştirilmiş silecek bıçağı, pencerelere ve tüm pürüzsüz yüzeylere WOW faktörünü geri kazandırmayı daha da kolaylaştırır.