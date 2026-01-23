WV 7 Signature Line

Esnek kullanım için yenilikçi emme ağzına sahip WV 7 Signature Line kablosuz pencere süpürgesi. Sprey şişesi, iki silme bezi, deterjan ve özel saklama kutusuyla birlikte.

Yalnızca en yenilikçi, yüksek performanslı ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır. Yeni WV 7 Signature Serisi: Kärcher ürün kategorisindeki en iyi cihaz ve pencere süpürgelerinde yeni referansımız olarak ilk bakışta tanınabilir. Temel unsurlara indirgenmiş zarif tasarımı, temizliği daha da rahat ve zahmetsiz hale getirir. İlk başlatma için uygulama desteği, temizleme ipuçları ve çok daha fazlası gibi benzersiz özelliklerin yanı sıra geliştirilmiş silecek bıçağı, pencerelere ve tüm pürüzsüz yüzeylere WOW faktörünü geri kazandırmayı daha da kolaylaştırır.

Özellikler ve faydalar
Şarjlı Cam Temizleme WV 7 Signature Line: Signature Line özellikleri
Şirketin kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünün kendi kategorisinde en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösteriyor. Diğer ayrıcalıklı avantajlar arasında uygulama desteği ve uzatılmış garanti imkanları da yer alır.
Şarjlı Cam Temizleme WV 7 Signature Line: Özel saklama kutusu
Monte edilmiş pencere temizleyicisinin pratik şekilde saklanması için aksesuarlar.
Şarjlı Cam Temizleme WV 7 Signature Line: Gelişmiş bıçak teknolojisi
Yenilikçi uzun bıçak, temizliği daha da esnek hale getirir - zemine yakın uygulamalar için idealdir.
Kalan pil ömrü dakikalarını gösteren ekran
  • Window Vac'ın 100 dakikalık ekstra uzun pil ömrü, kesintisiz temizlik sağlar.
Ergonomik şekilli
  • Maksimum konfor için ergonomik saplı kompakt ve hafif.
Çıkarılabilir bıçak
  • Silecek bıçağı, emme ağzından kolayca çıkarılabilir ve her kullanımdan sonra temizlenebilir.
Hızlı ve hijyenik tank boşaltma
  • Kirli su haznesi, kirle temas etmeden hijyenik şekilde sökülür ve boşaltılır.
Üç kat daha hızlı
  • Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır.
Damlatmaz ve iz bırakmaz
  • Kirli suyu vakumlayarak, sinir bozucu lekeri daima yok eder. Parlak ve ışıltılı bir cam temizliği sağlar.
Çeşitli uygulamalar
  • Fayans, ayna veya duş kabini gibi tüm düz yüzeyler için uygundur.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Emiş aparatı çalışma genişliği (mm) 280
Vakum nozülü çalışma genişliği (mm) 170
Kirli su tankı kapasitesi (ml) 150
Pil çalışma süresi (dk) 100
Şarj etme süresi (dk) 170
Pil şarjı başına performans (m²) approx. 300
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 100 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Renk Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg) 0,8
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 126 x 280 x 310

Scope of supply

  • Ekstra mikrofiber bezli püskürtme şişesi
  • Temizlik maddeleri: 20 ml
  • dış mekan için mikrofiber bez: 1 x
  • çamur sıyırma aparatı
Şarjlı Cam Temizleme WV 7 Signature Line
Videos
Uygulama alanları
  • Aynalar
  • Fayanslar
  • Cam masalar
  • Duvar fayansları
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri