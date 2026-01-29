Güçlü gövdeye sahip KWD 1 Islak Kuru Elektrikli Süpürge kompakt tasarımı,güçlü vakumlama özelliği ile öne çıkmaktadır. Sadece 1000 W güç tüketimiyle mükemmel temizlik sonuçları sunmasının yanında enerji tasarrufu sağlar. KWD 1 Islak Kuru Elektrikli Süpürge kuru, ıslak, ince ve kaba kirler için en iyi temizlik sonuçlarını sağlar. Islak ve kuru elektrikli süpürgenin sağlam bir 12 litrelik plastik toz toplama haznesi, 2 metre kablosu ve düz saplı 1.8 metre uzunluğunda vakum hortumu, klipsli zemin başlığı, köpük filtresi ve keçe filtre torbası vardır. Islak Kuru Elektrikli Süpürge, süpürmenin zor olduğu yerlerde kullanılabilen pratik bir üfleyici fonksiyonuna sahiptir. Makine üzerindeki depolama alanı, vidalar ve çiviler gibi küçük parçaları güvenli bir şekilde saklaması için kullanılır. Buna ek olarak, makine yerden tasarruf sağlayan saklama alanı, basit aksesuar saklama alanı, "Çek ve İt" kilitleme sistemi ve ergonomik şekilli taşıma sapı ile rahat bir taşıma deneyimi sunar.