KWD 1 W V-12/2/18
Güçlü, kompakt ve enerji tasarruflu: KWD 1 Islak Kuru Elektrikli Süpürge 12 l'lik plastik haznesi, üfleme fonksiyonu 2 m kablosu ve 1,8 m vakum hortumu ile etkileyicidir.
Güçlü gövdeye sahip KWD 1 Islak Kuru Elektrikli Süpürge kompakt tasarımı,güçlü vakumlama özelliği ile öne çıkmaktadır. Sadece 1000 W güç tüketimiyle mükemmel temizlik sonuçları sunmasının yanında enerji tasarrufu sağlar. KWD 1 Islak Kuru Elektrikli Süpürge kuru, ıslak, ince ve kaba kirler için en iyi temizlik sonuçlarını sağlar. Islak ve kuru elektrikli süpürgenin sağlam bir 12 litrelik plastik toz toplama haznesi, 2 metre kablosu ve düz saplı 1.8 metre uzunluğunda vakum hortumu, klipsli zemin başlığı, köpük filtresi ve keçe filtre torbası vardır. Islak Kuru Elektrikli Süpürge, süpürmenin zor olduğu yerlerde kullanılabilen pratik bir üfleyici fonksiyonuna sahiptir. Makine üzerindeki depolama alanı, vidalar ve çiviler gibi küçük parçaları güvenli bir şekilde saklaması için kullanılır. Buna ek olarak, makine yerden tasarruf sağlayan saklama alanı, basit aksesuar saklama alanı, "Çek ve İt" kilitleme sistemi ve ergonomik şekilli taşıma sapı ile rahat bir taşıma deneyimi sunar.
Özellikler ve faydalar
Kompakt tasarımEsnek ve çok amaçlı kullanım Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonuVakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme
Yün torbaÜç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve yüksek toz tutma kapasitesi için.
Depolama rafı
- Aletlerin ve vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için.
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
- İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
- Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
- Kolaylıkla taşınabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Emiş gücü (W)
|220
|Vakum gücü (mbar)
|max. 220
|Hava debisi (l/s)
|max. 43
|Konteyner kapasitesi (l)
|12
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Siyah Konteynır Sarı
|Elektrik kablosu (m)
|2
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|74
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.8 m
- Emiş hortumunun tipi: düz saplı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Yün torba: 1 Parça(lar)
- Köpük filtre elemanı: 1 Parça(lar)
Ekipman
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- Katlanabilir tutamaç
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Uygulama alanları
- Teras
- Araç içi
- Garajlar
- Mahzen ve depolar
- Sıvılar
- Giriş alanları
- Hobi alanları