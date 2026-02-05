KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition, şirketin 90. yıldönümünü kutlamak için farklı bir renk şemasına ve özel aksesuarlara sahip sınırlı sayıda üretilmiştir. Islak ve kuru elektrikli süpürgenin Siyah Sürümü göz alıcı bir tasarıma sahiptir ve bir araba başlığı ve dört polar filtre torbası ile birlikte gelir. Nominal güç tüketimi 1000 Watt olan elektrikli süpürge, güçlü emiş gücünü yüksek enerji verimliliği ile birleştiriyor. Cihaz, emiş hortumu ve Clips zemin başlığının hassas etkileşimi, kuru, ıslak, ince veya kaba kirler için birinci sınıf temizlik sonuçları sağlar. Kompakt tasarımı, 17 litrelik paslanmaz çelik haznesi, 4 metre uzunluğundaki kablosu ve 2 metre uzunluğundaki emiş hortumu onu gerçekten esnek bir cihaz haline getirir. Üfleyici fonksiyonu, ulaşılması zor alanların temizlenmesindeki zor işleri ortadan kaldırır. Temizlikten sonra hortum, aletler ve küçük parçalar cihaz başlığına geri asılabilir ve kablo, kablo kancası üzerinde paketlenebilir. Tüpler ve zemin nozulları da tampona takılabilir. Ergonomik şekilli, çıkarılabilir tutamak, aksesuarların emme hortumuna takılmasını sağlar. Akıllı “Çek & İt” kilitleme sistemi sayesinde kabı açmak ve kapatmak daha kolay olamazdı.