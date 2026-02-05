KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
Sınırlı sayıda üretilen KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition, şirketin 90. yıldönümünü kutlamak için özel aksesuarlara sahiptir. Emiş gücü ve enerji verimliliği ile etkileyicidir.
KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition, şirketin 90. yıldönümünü kutlamak için farklı bir renk şemasına ve özel aksesuarlara sahip sınırlı sayıda üretilmiştir. Islak ve kuru elektrikli süpürgenin Siyah Sürümü göz alıcı bir tasarıma sahiptir ve bir araba başlığı ve dört polar filtre torbası ile birlikte gelir. Nominal güç tüketimi 1000 Watt olan elektrikli süpürge, güçlü emiş gücünü yüksek enerji verimliliği ile birleştiriyor. Cihaz, emiş hortumu ve Clips zemin başlığının hassas etkileşimi, kuru, ıslak, ince veya kaba kirler için birinci sınıf temizlik sonuçları sağlar. Kompakt tasarımı, 17 litrelik paslanmaz çelik haznesi, 4 metre uzunluğundaki kablosu ve 2 metre uzunluğundaki emiş hortumu onu gerçekten esnek bir cihaz haline getirir. Üfleyici fonksiyonu, ulaşılması zor alanların temizlenmesindeki zor işleri ortadan kaldırır. Temizlikten sonra hortum, aletler ve küçük parçalar cihaz başlığına geri asılabilir ve kablo, kablo kancası üzerinde paketlenebilir. Tüpler ve zemin nozulları da tampona takılabilir. Ergonomik şekilli, çıkarılabilir tutamak, aksesuarların emme hortumuna takılmasını sağlar. Akıllı “Çek & İt” kilitleme sistemi sayesinde kabı açmak ve kapatmak daha kolay olamazdı.
Özellikler ve faydalar
Kartuş filtreİlave filtre değişimi olmaksızın ıslak ve kuru süpürme için. Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması.
Pratik kablo ve aksesuar deposuYerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir.
Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanıVakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları.
Araç içlerini temizlemek için araba nozulu
- Araçtaki kumaş yüzeylerdeki kiri güvenilir bir şekilde temizlemek için kullanışlı araç başlığı.
Yün torba
- Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
- Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Depolama rafı
- Aletleri ve vida ve çivi gibi küçük parçaları güvenli bir şekilde saklamak için.
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Örneğin bir çakıllı zeminden zahmetsizce kir çıkarma.
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
- İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
- Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Emiş gücü (W)
|230
|Vakum gücü (mbar)
|max. 230
|Hava debisi (l/s)
|max. 45
|Konteyner kapasitesi (l)
|17
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Siyah Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Siyah
|Elektrik kablosu (m)
|4
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|74
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Çıkarılabilir sap
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Araç vakum başlığı
- Kartuş filtre: Selüloz
- Yün torba: 4 Parça(lar)
Ekipman
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- Katlanabilir tutamaç
- Kablo askısı
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Uygulama alanları
- Teras
- Araç içi
- Garajlar
- Atölyeler
- Mahzen ve depolar
- Sıvılar
- Giriş alanları
- Hobi alanları