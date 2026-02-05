KWD 6 P S V-30/8/22/T (BSY)
Özellikler ve faydalar
Mükemmel filtre temizlemeTek bir butonla filtredeki kirler çıkarılabilir. Yüksek vakum performansı
Patentli filtre çıkarma teknolojisiKirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme
Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanıEmme hortumu, cihazın başına asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları.
Tahliye vidası
- Büyük su hacimlerinin zaman ve enerji tasarruf edilerek boşaltılması.
Yün torba
- Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
- Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Pratik kablo ve aksesuar deposu
- Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu.
- Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir.
Pratik park pozisyonu
- Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
Çıkarılabilir sap
- Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir.
- Dar alanda bile kolayca vakumlama
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1300
|Nominal Giriş Gücü Entegre Soket (W)
|min. 100 - max. 2100
|Emiş gücü (W)
|300
|Vakum gücü (mbar)
|max. 280
|Hava debisi (l/s)
|max. 75
|Konteyner kapasitesi (l)
|30
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Siyah Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Sarı
|Elektrik kablosu (m)
|8
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|9,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|13,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.2 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Elektrostatik korumalı çıkarılabilir tutamak
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 m
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Islak ve kuru başlık: Değiştirilebilir
- Derz başlığı
- Esnek vakum hortumu: 1 m, 35 mm
- Elektrikli aletleri bağlamak için adaptör
- Yassı filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
- Yün torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Otomatik açma-kapama düğmesi bulunan priz
- Filtre temizleme fonksiyonu
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Güç kontrol
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- 3'ü bir arada rahat taşıma kolu
- Kablo askısı
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tahliye vidası
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 5 Parça(lar)
Uygulama alanları
- Atölyeler
- Restorasyon
- Araç içi
- Garajlar
- Sıvılar
- Mahzen ve depolar
- Hobi alanları
- Giriş alanları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar