WD 1 Bataryalı Kompakt Islak Kuru Elektrikli Süpürge
18 V enerjiye sahip, Bataryalı Islak Kuru Elektrikli Süpürge WD 1 kompakt, araba ve iç mekanları temizlemek için özel aksesuarlara sahiptir. Bataryanın haricen alınması gerekmektedir.
Batarya kullanımı sayesinde, kablosuz kullanılabilen Islak Kuru Elektrikli Süpürge WD 1, maksimum haraket özgürlüğü sağlar. Prize bağlanmadan da kullanılabilen, bu cihaz, son derece hafif ve kullanılışlıdır. 18 V pil gücüyle, ürünü 10 ile 20 dakika aralığında kullanabilirsiniz. WD 1 kompakt, ayrıca sağlam 7 litrelik plastik konteyneri yanı sıra filtre değiştirmek zorunda bırakmadan kuru ve ıslak kiri rahat bir şekilde vakumlayabilmek için kartuş filtresine sahiptir. Son derece etkin vakum hortumu sayesinde mobilyaları ve araba içlerindeki zorlu kirleri bile kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca, vakum hortumunu yerine sabitlemek için esnek bant ürün paketinde mevcuttur. WD 1 Kablosuz Islak Kuru Elektrikli Süpürge, kompakt, fan fonksiyonu, "Çek ve İt" kilitleme sistemi, ergonomik taşıma kolu ve aksesuar saklama alanı ile temizliği daha zevkli hale getirir.
Özellikler ve faydalar
18 V Kärcher Değiştirilebilir pilBir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
Kompakt, taşınabilir tasarımBireysel ve esnek kullanım Taşıma için uygun
Özel kartuş filtreFiltre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme
Araç içi temizlik için özel akseuarlar
- Araç içi temizliği için uygundur
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Zahmetsiz kir giderme
Pratik hortum saklama
- Emme hortumunu lastik bant kullanarak taşımak kolaydır
Pratik aksesuar depolama
- Yerden kazandıran, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu.
"Çek ve İt'' kilitleme sistemi
- Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
- Makine taşıması kolay ve kullanılışlıdır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Rated input power (W)
|250
|Emiş gücü (W)
|60
|Vakum gücü (mbar)
|max. 85
|Hava debisi (l/s)
|max. 22
|Konteyner kapasitesi (l)
|7
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Sarı
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|approx. 10 (2,5 Ah) / approx. 20 (5 Ah)
|Ses seviyesi (dB(A))
|64
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.2 m
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Derz başlığı
- Döşeme başlığı
- Kartuş filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
- Kağıt filtre torbası: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
Videos
Uygulama alanları
- Araç içi
- Karavanlar
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Bahçe kulübesi
- Sıvılar
- Atölyeler
- Hobi alanları