Batarya kullanımı sayesinde, kablosuz kullanılabilen Islak Kuru Elektrikli Süpürge WD 1, maksimum haraket özgürlüğü sağlar. Prize bağlanmadan da kullanılabilen, bu cihaz, son derece hafif ve kullanılışlıdır. 18 V pil gücüyle, ürünü 10 ile 20 dakika aralığında kullanabilirsiniz. WD 1 kompakt, ayrıca sağlam 7 litrelik plastik konteyneri yanı sıra filtre değiştirmek zorunda bırakmadan kuru ve ıslak kiri rahat bir şekilde vakumlayabilmek için kartuş filtresine sahiptir. Son derece etkin vakum hortumu sayesinde mobilyaları ve araba içlerindeki zorlu kirleri bile kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca, vakum hortumunu yerine sabitlemek için esnek bant ürün paketinde mevcuttur. WD 1 Kablosuz Islak Kuru Elektrikli Süpürge, kompakt, fan fonksiyonu, "Çek ve İt" kilitleme sistemi, ergonomik taşıma kolu ve aksesuar saklama alanı ile temizliği daha zevkli hale getirir.