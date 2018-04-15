WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, kompakt tasarımı, yalnızca 1000 W güç tüketimi ile yüksek temizlik performansı sunması ile oldukça etkileyicidir. Danayıklı elektrikli süpürge kuru, ıslak, ince ve kaba kirler için en yüksek temizleme performansı sağlar. Pratik WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge,sağlam ve korozyona dayanıklı 15 litrelik paslanmaz çelik hazne, 4 metre uzunluğunda kablo, 1.8 metre uzunluğun vakum hortumu, zemin ve detay temizlik için gerekli 2 başlık ve yün toz torbası ile donatılmıştır.WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge vakumlamanın zor olduğu yerlerde kullanılabilen pratik bir üfleme işlevine sahiptir. Ayrıca yeni geliştirilmiş klipsli zemin nozulu, her türlü kirin optimum şekilde alınmasını sağlar. Makine üzerindeki saklama alanı, alet ve vida, çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için kullanılmaktadır. Aksesuar saklama yeri, "Pull & Push" kilitleme sistemi ve ergonomik taşıma kolu ile temizliği daha zevkli hale getirir.