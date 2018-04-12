WD 2 Plus V-12/4/18, kompakt tasarımı, süper güçlü ve enerji tasarruflu olması ve yalnızca 1000 W güç tüketimi ile etkileyicidir. Makine kuru, ıslak, ince ve kaba kirler için en iyi temizleme sonuçlarını sağlar . Islak ve kuru elektrikli süpürgede 12 litrelik sağlam bir plastik hazne, 4 metre kablo ve düz saplı 1,8 metre uzunluğunda emme hortumu, Clips zemin başlığı, köpük filtre ve yün filtre torbası bulunur. Elektrikli süpürge ayrıca, vakumlamanın zor olduğu yerlerde kullanılabilen pratik bir üfleme işlevine sahiptir. Makine kafası üzerinde bulunan saklama alanı, alet ve vida, çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için kullanılmaktadır. Tüpler ve zemin başlıkları da tampon üzerinde park pozisyonunda hızlı ve rahat bir şekilde park edilebilir. Buna ek olarak, makine yerden tasarruf sağlayan saklama, basit aksesuar saklama, "Pull & Push" kilitleme sistemi ve rahat taşıma için ergonomik şekilli taşıma koluna sahiptir.