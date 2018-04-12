WD 2 Plus V-12/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
Kompakt giriş seviyesi ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 2 Plus V-12/4/18, 12 l plastik kap, 4 m kablo, 1,8 m uzunluğunda emme hortumu ve üfleyici işleviyle kullanıcıları ikna eder.
WD 2 Plus V-12/4/18, kompakt tasarımı, süper güçlü ve enerji tasarruflu olması ve yalnızca 1000 W güç tüketimi ile etkileyicidir. Makine kuru, ıslak, ince ve kaba kirler için en iyi temizleme sonuçlarını sağlar . Islak ve kuru elektrikli süpürgede 12 litrelik sağlam bir plastik hazne, 4 metre kablo ve düz saplı 1,8 metre uzunluğunda emme hortumu, Clips zemin başlığı, köpük filtre ve yün filtre torbası bulunur. Elektrikli süpürge ayrıca, vakumlamanın zor olduğu yerlerde kullanılabilen pratik bir üfleme işlevine sahiptir. Makine kafası üzerinde bulunan saklama alanı, alet ve vida, çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için kullanılmaktadır. Tüpler ve zemin başlıkları da tampon üzerinde park pozisyonunda hızlı ve rahat bir şekilde park edilebilir. Buna ek olarak, makine yerden tasarruf sağlayan saklama, basit aksesuar saklama, "Pull & Push" kilitleme sistemi ve rahat taşıma için ergonomik şekilli taşıma koluna sahiptir.
Özellikler ve faydalar
Pratik aksesuar depolama
- Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu.
- Kompakt cihaz depolama.
Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Zahmetsiz kir giderme
Yün torba
- Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
- Daha uzun süreli vakum gücü ve yüksek toz tutma kapasitesi için.
Depolama rafı
- Alet, vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için.
Pratik park pozisyonu
- Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
- İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
- Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
- Makine taşıması kolay ve kullanılışlıdır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Emiş gücü (W)
|220
|Vakum gücü (mbar)
|max. 220
|Hava debisi (l/s)
|max. 43
|Konteyner kapasitesi (l)
|12
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Sarı Cihaz tamponu Sarı
|Elektrik kablosu (m)
|4
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|74
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.8 m
- Emiş hortumunun tipi: düz saplı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Yün torba: 1 Parça(lar)
- Köpük filtre elemanı: 1 Parça(lar)
Ekipman
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- Katlanabilir tutamaç
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Videos
Uygulama alanları
- Teras
- Araç içi
- Garajlar
- Mahzen ve depolar
- Sıvılar
- Giriş alanları
- Hobi alanları