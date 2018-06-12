WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge, sadece 1000 W'lık düşük güç tüketimi sayesinde evinizin temizliği için mükemmel bir makinedir. Özel aksesuarları ve filtre sistemi sayesinde kuru kiri ve ayrıca su ve cam kırıklarını süpürmek için idealdir. WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge, geniş 12 litrelik sağlam plastik haznesi, 6 metrelik kablosu ve 1.8 metrelik emme hortumuyla donatılmıştır.Ayrıca halıların ve sert zeminlerin derinlemesine temizlenmesi için değiştirilebilir zemin başlığına, döşemeli mobilyaların hassas temizliği için bir döşeme başlığına, 3 yün torbaya sahiptir. Makine kafası üzerinde bulunan saklama alanı, alet ve vida, çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için kullanılmaktadır. Tüpler ve zemin başlıkları da tampon üzerinde park pozisyonunda hızlı ve rahat bir şekilde park edilebilir. Buna ek olarak, makine yerden tasarruf sağlayan saklama, basit aksesuar saklama, "Pull & Push" kilitleme sistemi ve rahat taşıma için ergonomik şekilli taşıma koluna sahiptir.