WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak Kuru Elektrikli Süpürge
WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge mükemmel emiş gücü ve aksesuarları sayesinde evin her yerindeki en zorlu temizliklerin bile kolayca üstesinden gelir.Halıların ve sert zeminlerin derinlemesine temizlenmesi için geniş 12 litrelik sağlam plastik hazne, 6 metre uzunluğunda kablo, 1.8 metre uzunluğundaki vakum hortumu ve özel aksesuarlarla donatılmıştır.
WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge, sadece 1000 W'lık düşük güç tüketimi sayesinde evinizin temizliği için mükemmel bir makinedir. Özel aksesuarları ve filtre sistemi sayesinde kuru kiri ve ayrıca su ve cam kırıklarını süpürmek için idealdir. WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge, geniş 12 litrelik sağlam plastik haznesi, 6 metrelik kablosu ve 1.8 metrelik emme hortumuyla donatılmıştır.Ayrıca halıların ve sert zeminlerin derinlemesine temizlenmesi için değiştirilebilir zemin başlığına, döşemeli mobilyaların hassas temizliği için bir döşeme başlığına, 3 yün torbaya sahiptir. Makine kafası üzerinde bulunan saklama alanı, alet ve vida, çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için kullanılmaktadır. Tüpler ve zemin başlıkları da tampon üzerinde park pozisyonunda hızlı ve rahat bir şekilde park edilebilir. Buna ek olarak, makine yerden tasarruf sağlayan saklama, basit aksesuar saklama, "Pull & Push" kilitleme sistemi ve rahat taşıma için ergonomik şekilli taşıma koluna sahiptir.
Özellikler ve faydalar
Farklı zemin kaplamalarının ve döşemeli mobilyaların temizliği için özel aksesuarlarOptimum temizleme sonuçları elde eder Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
Özel filtre sistemiKuru kiri, kirli suyu ve cam kırıklarını süpürmek için Evdeki çeşitli temizlik işlemleri için Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması.
Pratik aksesuar depolamaYerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Kompakt cihaz depolama.
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Zahmetsiz kir giderme
Yün torba
- Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
- Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Depolama rafı
- Alet, vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için.
Pratik park pozisyonu
- Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
- İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
- Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Emiş gücü (W)
|220
|Vakum gücü (mbar)
|max. 220
|Hava debisi (l/s)
|max. 43
|Konteyner kapasitesi (l)
|12
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Sarı Cihaz tamponu Sarı
|Elektrik kablosu (m)
|6
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|74
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.8 m
- Emiş hortumunun tipi: düz saplı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Kuru vakumlama aleti: Halı ve sert zeminler için değiştirilebilir
- Derz başlığı
- Döşeme başlığı
- Kartuş filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
- Yün torba: 3 Parça(lar)
Ekipman
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- Katlanabilir tutamaç
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Videos
Uygulama alanları
- Halılar
- Sert zeminler
- Döşeme
- Döşemeli mobilyalar
- Sıvılar