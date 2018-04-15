WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
İdeal başlangıç seviyesi WD 2 Plus V-15/4/18 Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge, ıslak ve kuru her türlü kir için yüksek performas sunarken, üfleme özelliği sayesinde en zorlu temizliklerin bile kolayca üstesinden gelir. Geniş 15 litrelik sağlam plastik hazne, 4 metre uzunluğunda kablo, 1.8 metre uzunluğun vakum hortumu, zemin ve detay temizlik için gerekli 2 başlık ve yün toz torbası ile donatılmıştır
WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, kompakt tasarımı, yalnızca 1000 W güç tüketimi ile yüksek temizlik performansı sunması ile oldukça etkileyicidir. Danayıklı elektrikli süpürge kuru, ıslak, ince ve kaba kirler için en yüksek temizleme performansı sağlar. Pratik WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, sağlam ve korozyona dayanıklı 15 litrelik plastik hazne, 4 metre uzunluğunda kablo, 1.8 metre uzunluğun vakum hortumu, zemin ve detay temizlik için gerekli 2 başlık ve yün toz torbası ile donatılmıştır. WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge vakumlamanın zor olduğu yerlerde kullanılabilen pratik bir üfleme işlevine sahiptir. Ayrıca yeni geliştirilmiş klipsli zemin nozulu, her türlü kirin optimum şekilde alınmasını sağlar. Makine gövdesi üzerindeki saklama alanı, alet ve vida, çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için kullanılmaktadır. Aksesuar saklama yeri, "Pull & Push" kilitleme sistemi ve ergonomik taşıma kolu ile temizliği daha zevkli hale getirir.
Özellikler ve faydalar
Pratik aksesuar depolama
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
Yün torba
Depolama rafı
Pratik park pozisyonu
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Emiş gücü (W)
|220
|Vakum gücü (mbar)
|max. 220
|Hava debisi (l/s)
|max. 43
|Konteyner kapasitesi (l)
|15
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Sarı Cihaz tamponu Sarı
|Elektrik kablosu (m)
|4
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|74
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|349 x 328 x 430
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.8 m
- Emiş hortumunun tipi: düz saplı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Yün torba: 1 Parça(lar)
- Köpük filtre elemanı: 1 Parça(lar)
Ekipman
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- Katlanabilir tutamaç
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Videos
Uygulama alanları
- Teras
- Araç içi
- Garajlar
- Mahzen ve depolar
- Sıvılar
- Giriş alanları
- Hobi alanları