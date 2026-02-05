WD 3-18 S

Özellikler ve faydalar
Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3-18 S: 18 V Kärcher Değiştirilebilir pil
Bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 18 V Kärcher Akü Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3-18 S: Kartuş filtre
Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması.
Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3-18 S: Pratik aksesuar depolama
Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Kompakt cihaz depolama.
Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
  • Emme hortumu, cihazın başına asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir.
  • Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları.
Depolama rafı
  • Aletlerin ve vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için.
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
  • Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
  • Örneğin bir çakıllı zeminden zahmetsizce kir çıkarma.
Yün torba
  • Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
  • Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
  • İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
  • Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
  • Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
  • Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Rated input power (W) 270
Emiş gücü (W) 75
Vakum gücü (mbar) max. 110
Hava debisi (l/s) max. 30
Konteyner kapasitesi (l) 17
Konteyner malzemesi Paslanmaz çelik
Renk bileşeni Cihaz kafası Sarı Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Sarı
Standart aksesuar ID (mm) 35
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 18
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) approx. 10 (2,5 Ah) / approx. 20 (5 Ah)
Ses seviyesi (dB(A)) 70
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 4,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 5,9
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 353 x 328 x 487

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
  • Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
  • Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
  • Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
  • Çıkarılabilir sap
  • Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
  • Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
  • Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
  • Emiş borularının malzemesi: Plastik
  • Islak ve kuru başlık: Clips
  • Derz başlığı
  • Kartuş filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
  • Yün torba: 1 Parça(lar)

Ekipman

  • Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
  • Park pozisyonu
  • Katlanabilir tutamaç
  • Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
  • Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
  • Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
  • Makine üzeri aksesuar depolama
  • Tampon çubuğu
  • Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Uygulama alanları
  • Teras
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
  • Bahçe kulübesi
  • Araç içi
  • Sıvılar
  • Atölyeler
  • Garajlar
  • Mahzen ve depolar
  • Giriş alanları
  • Hobi alanları
