18 V Kärcher Değiştirilebilir pil

Bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 18 V Kärcher Akü Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.