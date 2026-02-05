WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti
Daha fazla esneklik için kablosuz, akülü 17 l paslanmaz çelik hazne: WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti. Zemin ve manüel uygulamalar için kartuş filtreli ve aksesuarlı, kablosuz Islak Kuru Süpürge.
Çalışma süresi 15 dakika olan akü, WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Setine dahil edilmiştir - böylece doğrudan temizliğe başlayabilirsiniz. Akülü, güçlü ve Islak Kuru Süpürgenin Premium versiyonu sağlam ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelik bir hazne içermektedir. Islak Kuru Süpürgenin tam işlevselliğini şebeke gücünden bağımsız olarak sağlamaktadır. Akışı optimize edilmiş emme hortumu ve karışık uçlu, akıllı klipsli zemin başlığı, kirin emilmesini iyileştirmekte ve kusursuz temizliği mümkün kılmaktadır. Kuru ve ıslak kir, kartuş filtresi sayesinde tek bir filtre bile değiştirmeden kolayca vakumlanabilmektedir. Basınçlı hava üfleme fonksiyonu, doğrudan aksesuar bağlantısı için sökülebilir tutacak, emme borusu ve zemin başlığı için park konumu, "Çek ve İt" kilitleme sistemi, ergonomik tutma sapı ve son derece pratik aksesuar bölmesi ayrıca dahildir.
Özellikler ve faydalar
36 V değiştirilebilir bataryaBir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 36 V Pil Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
Özel kartuş filtreFiltre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonuVakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Kolayca kirden kurtulma
Yer nozulü ve vakumlama hortumu
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
Çıkarılabilir sap
- Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir.
- Dar alanda bile kolayca vakumlama
Pratik park pozisyonu
- Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
Pratik aksesuar depolama
- Kompakt tasarım, güvenilir ve kolayca kullanılabilem vakumlama hortumu, aksesuar ve güç kablosu için saklama haznesi
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
- Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
- Makine taşıması kolay ve kullanılışlıdır.
Büyük tekerlekler
- Zorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|36 V Batarya platformu
|Rated input power (W)
|300
|Emiş gücü (W)
|80
|Vakum gücü (mbar)
|max. 110
|Hava debisi (l/s)
|max. 40
|Konteyner kapasitesi (l)
|17
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Sarı
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|36
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına performans (m²)
|approx. 70 (2,5 Ah) / approx. 140 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|approx. 15 (2,5 Ah)
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|315
|Çıkış gücü (A)
|0,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|67
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|10
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Batarya: 36 V / 2,5 Ah Güç bataryası (1 ad.)
- Şarj cihazı: 36 V Pil Gücü standart şarj cihazı (1 adet)
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Çıkarılabilir sap
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Kartuş filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
- Yün torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Akıllı ekran: bataryaya entegre edilmiş
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Videos
Uygulama alanları
- Teras
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Bahçe kulübesi
- Araç içi
- Sıvılar
- Atölyeler
- Garajlar
- Mahzen ve depolar
- Giriş alanları
- Hobi alanları