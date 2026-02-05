Çalışma süresi 15 dakika olan akü, WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Setine dahil edilmiştir - böylece doğrudan temizliğe başlayabilirsiniz. Akülü, güçlü ve Islak Kuru Süpürgenin Premium versiyonu sağlam ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelik bir hazne içermektedir. Islak Kuru Süpürgenin tam işlevselliğini şebeke gücünden bağımsız olarak sağlamaktadır. Akışı optimize edilmiş emme hortumu ve karışık uçlu, akıllı klipsli zemin başlığı, kirin emilmesini iyileştirmekte ve kusursuz temizliği mümkün kılmaktadır. Kuru ve ıslak kir, kartuş filtresi sayesinde tek bir filtre bile değiştirmeden kolayca vakumlanabilmektedir. Basınçlı hava üfleme fonksiyonu, doğrudan aksesuar bağlantısı için sökülebilir tutacak, emme borusu ve zemin başlığı için park konumu, "Çek ve İt" kilitleme sistemi, ergonomik tutma sapı ve son derece pratik aksesuar bölmesi ayrıca dahildir.