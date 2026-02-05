WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti

Daha fazla esneklik için kablosuz, akülü 17 l paslanmaz çelik hazne: WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti. Zemin ve manüel uygulamalar için kartuş filtreli ve aksesuarlı, kablosuz Islak Kuru Süpürge.

Çalışma süresi 15 dakika olan akü, WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Setine dahil edilmiştir - böylece doğrudan temizliğe başlayabilirsiniz. Akülü, güçlü ve Islak Kuru Süpürgenin Premium versiyonu sağlam ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelik bir hazne içermektedir. Islak Kuru Süpürgenin tam işlevselliğini şebeke gücünden bağımsız olarak sağlamaktadır. Akışı optimize edilmiş emme hortumu ve karışık uçlu, akıllı klipsli zemin başlığı, kirin emilmesini iyileştirmekte ve kusursuz temizliği mümkün kılmaktadır. Kuru ve ıslak kir, kartuş filtresi sayesinde tek bir filtre bile değiştirmeden kolayca vakumlanabilmektedir. Basınçlı hava üfleme fonksiyonu, doğrudan aksesuar bağlantısı için sökülebilir tutacak, emme borusu ve zemin başlığı için park konumu, "Çek ve İt" kilitleme sistemi, ergonomik tutma sapı ve son derece pratik aksesuar bölmesi ayrıca dahildir.

Özellikler ve faydalar
Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti: 36 V değiştirilebilir batarya
36 V değiştirilebilir batarya
Bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 36 V Pil Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti: Özel kartuş filtre
Özel kartuş filtre
Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme
Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti: Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Kolayca kirden kurtulma
Yer nozulü ve vakumlama hortumu
  • Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
  • Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
Çıkarılabilir sap
  • Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir.
  • Dar alanda bile kolayca vakumlama
Pratik park pozisyonu
  • Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
Pratik aksesuar depolama
  • Kompakt tasarım, güvenilir ve kolayca kullanılabilem vakumlama hortumu, aksesuar ve güç kablosu için saklama haznesi
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
  • Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
  • Makine taşıması kolay ve kullanılışlıdır.
Büyük tekerlekler
  • Zorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 36 V Batarya platformu
Rated input power (W) 300
Emiş gücü (W) 80
Vakum gücü (mbar) max. 110
Hava debisi (l/s) max. 40
Konteyner kapasitesi (l) 17
Konteyner malzemesi Paslanmaz çelik
Renk bileşeni Cihaz kafası Sarı Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Sarı
Standart aksesuar ID (mm) 35
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 36
Kapasite (Ah) 2,5
Pil şarjı başına performans (m²) approx. 70 (2,5 Ah) / approx. 140 (5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) approx. 15 (2,5 Ah)
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk) 315
Çıkış gücü (A) 0,5
Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Ses seviyesi (dB(A)) 67
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 5,5
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 10
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 388 x 340 x 525

Scope of supply

  • Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
  • Batarya: 36 V / 2,5 Ah Güç bataryası (1 ad.)
  • Şarj cihazı: 36 V Pil Gücü standart şarj cihazı (1 adet)
  • Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
  • Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
  • Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
  • Çıkarılabilir sap
  • Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
  • Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
  • Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
  • Emiş borularının malzemesi: Plastik
  • Islak ve kuru başlık: Clips
  • Derz başlığı
  • Kartuş filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
  • Yün torba: 1 Parça(lar)

Ekipman

  • Akıllı ekran: bataryaya entegre edilmiş
  • Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
  • Park pozisyonu
  • Makine üzeri aksesuar depolama
  • Tampon çubuğu
  • Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti
Videos
Uygulama alanları
  • Teras
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
  • Bahçe kulübesi
  • Araç içi
  • Sıvılar
  • Atölyeler
  • Garajlar
  • Mahzen ve depolar
  • Giriş alanları
  • Hobi alanları
Aksesuarlar