WD 3 Premium Bataryalı Islak Kuru Süpürge
36 V batarya ile çalışan WD 3 Premium Islak Kuru Süpürge 17 l paslanmaz çelik bir kap ile donatılmıştır. Batarya ayrı olarak satılır.
WD 3 Premium Kablosuz Islak Kuru Süpürge, vakumlama sırasında maksimum hareket özgürlüğünden daha fazlasını sunar - sizi etkilemek için birçok avantaj sunar. Bunlar arasında 17 litre kapasiteli son derece stabil paslanmaz çelik bir kap bulunur. Filtreyi değiştirmek zorunda kalmadan hem kuru hem de ıslak kiri vakumlamayı inanılmaz derecede kolaylaştıran bir kartuş filtresi bulunur. 36/25 veya Pil Gücü 36/50 lityum iyon değiştirilebilir batarya (batarya tedarik kapsamına dahil değildir) ile 15 veya 30 dakikalık çalışma süresine sahiptir ve vakum borusu ve zemin nozülü için bir park pozisyonu vardır. Ekstralar arasında: Fan fonksiyonu,İtme & Çekme kilitleme sistemi, ergonomik taşıma kolu ve son derece pratik aksesuar saklama bulunur. Özellikle pratik bir özellik olarak, batarya platformuyla uyumluluk sayesinde diğer 36 V Kärcher Batarya Gücü cihazlarından gelen bataryalar WD 3 Batarya Premium'da da kullanılabilir.
Özellikler ve faydalar
36 V değiştirilebilir bataryaBir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 36 V Pil Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
Özel kartuş filtreFiltre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonuVakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Kolayca kirden kurtulma
Yer nozulü ve vakumlama hortumu
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
Çıkarılabilir sap
- Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir.
- Dar alanda bile kolayca vakumlama
Pratik park pozisyonu
- Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
Pratik aksesuar depolama
- Kompakt tasarım, güvenilir ve kolayca kullanılabilem vakumlama hortumu, aksesuar ve güç kablosu için saklama haznesi
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
- Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
- Makine taşıması kolay ve kullanılışlıdır.
Büyük tekerlekler
- Zorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|36 V Batarya platformu
|Rated input power (W)
|300
|Emiş gücü (W)
|80
|Vakum gücü (mbar)
|max. 110
|Hava debisi (l/s)
|max. 40
|Konteyner kapasitesi (l)
|17
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Sarı
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|36
|Pil şarjı başına performans (m²)
|approx. 70 (2,5 Ah) / approx. 140 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|approx. 15 (2,5 Ah) / approx. 30 (5 Ah)
|Ses seviyesi (dB(A))
|67
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Çıkarılabilir sap
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Kartuş filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
- Yün torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Videos
Uygulama alanları
- Teras
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Bahçe kulübesi
- Araç içi
- Sıvılar
- Atölyeler
- Garajlar
- Mahzen ve depolar
- Giriş alanları
- Hobi alanları