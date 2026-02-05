WD 3 Premium Kablosuz Islak Kuru Süpürge, vakumlama sırasında maksimum hareket özgürlüğünden daha fazlasını sunar - sizi etkilemek için birçok avantaj sunar. Bunlar arasında 17 litre kapasiteli son derece stabil paslanmaz çelik bir kap bulunur. Filtreyi değiştirmek zorunda kalmadan hem kuru hem de ıslak kiri vakumlamayı inanılmaz derecede kolaylaştıran bir kartuş filtresi bulunur. 36/25 veya Pil Gücü 36/50 lityum iyon değiştirilebilir batarya (batarya tedarik kapsamına dahil değildir) ile 15 veya 30 dakikalık çalışma süresine sahiptir ve vakum borusu ve zemin nozülü için bir park pozisyonu vardır. Ekstralar arasında: Fan fonksiyonu,İtme & Çekme kilitleme sistemi, ergonomik taşıma kolu ve son derece pratik aksesuar saklama bulunur. Özellikle pratik bir özellik olarak, batarya platformuyla uyumluluk sayesinde diğer 36 V Kärcher Batarya Gücü cihazlarından gelen bataryalar WD 3 Batarya Premium'da da kullanılabilir.