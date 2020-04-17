WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
Güçlü ve verimli WD 3 S V-17/4/20 Premium Islak Kuru Elektrikli Süpürge güç tüketimiyle tam bir performans ürünüdür: ıslak ve kuru her türlü kir için yüksek performas sunarken, üfleme özelliği sayesinde en zorlu temizliklerin bile kolayca üstesinden gelir. Geniş 17 litrelik sağlam paslanmaz çelik hazne, 4 metre uzunluğunda kablo, 2 metre uzunluğun vakum hortumu, zemin ve detay temizlik için gerekli 2 başlık, kartuş filtre ve yün toz torbası ile donatılmıştır.
WD 3 S V-17/4/20 Premium Islak Kuru Elektrikli Süpürge, 1000 W güç tüketimi ile güçlü ve enerji açısından verimlidir. Tek parça kartuş filtre sayesinde, filtre değiştirmeden hem ıslak hem de kuru kiri süpürmek mümkündür. WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, kompakt tasarımı ve sağlam 17 litrelik paslanmaz çelik haznesi, yün torbası ,emme hortumu ve ıslak - kuru zeminde ince veya kaba kir için klips zemin başlığı ile mükemmel bir şekilde eşleştirilmiştir. Üfleyici işlevi, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için kullanışlıdır. Hortum makine gövdesine asılarak saklanır, böylece yerden tasarruf sağlanır. Kablo, tampondaki kablo kancasında, borularda ve zemin nozullarında saklanabilir. "Pull & Push" kilitleme sistemi, haznenin basit bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar. Elektrikli süpürgenin sapı çıkarılabilir ve aksesuar doğrudan emme hortumuna bağlanabilir. Makine üzerindeki saklama alanı, alet ve vida, çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için kullanılmaktadır. Ergonomik taşıma kolu rahat taşınmasını sağlar.
Özellikler ve faydalar
Kartuş filtreİlave filtre değişimi olmaksızın ıslak ve kuru süpürme için. Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması.
Pratik kablo ve aksesuar deposuYerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir.
Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanıVakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları.
Depolama rafı
- Aletlerin, vida ve çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için.
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Zahmetsiz kir giderme
Yün torba
- Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
- Daha uzun süreli vakum gücü ve yüksek toz tutma kapasitesi için.
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
- İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
- Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
- Kolaylıkla taşınabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Emiş gücü (W)
|230
|Vakum gücü (mbar)
|max. 230
|Hava debisi (l/s)
|max. 45
|Konteyner kapasitesi (l)
|17
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Sarı
|Elektrik kablosu (m)
|4
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|74
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Çıkarılabilir sap
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Kartuş filtre: Selüloz
- Yün torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- Katlanabilir tutamaç
- Kablo askısı
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Videos
Uygulama alanları
- Teras
- Araç içi
- Garajlar
- Atölyeler
- Mahzen ve depolar
- Sıvılar
- Giriş alanları
- Hobi alanları