WD 3 S V-17/4/20 Premium Islak Kuru Elektrikli Süpürge, 1000 W güç tüketimi ile güçlü ve enerji açısından verimlidir. Tek parça kartuş filtre sayesinde, filtre değiştirmeden hem ıslak hem de kuru kiri süpürmek mümkündür. WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, kompakt tasarımı ve sağlam 17 litrelik paslanmaz çelik haznesi, yün torbası ,emme hortumu ve ıslak - kuru zeminde ince veya kaba kir için klips zemin başlığı ile mükemmel bir şekilde eşleştirilmiştir. Üfleyici işlevi, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için kullanışlıdır. Hortum makine gövdesine asılarak saklanır, böylece yerden tasarruf sağlanır. Kablo, tampondaki kablo kancasında, borularda ve zemin nozullarında saklanabilir. "Pull & Push" kilitleme sistemi, haznenin basit bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar. Elektrikli süpürgenin sapı çıkarılabilir ve aksesuar doğrudan emme hortumuna bağlanabilir. Makine üzerindeki saklama alanı, alet ve vida, çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için kullanılmaktadır. Ergonomik taşıma kolu rahat taşınmasını sağlar.