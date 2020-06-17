WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak ve Kuru Elektrik Süpürge , sadece 1000 W'lık güç tüketimi ile enerji tasarruflu ve kompakttır. Makine, araç başlığı, ekstra uzun aralık başlığı ve yumuşak ve sert kıllara sahip emme fırçası ile birlikte gelir. Özel fırçalar ve aksesuarlar sayesinde aracın içindeki her alan zorlanmadan derinlemesine temizlenebilir: Gösterge paneli gibi hassas yüzeyler, ayak boşluğu gibi çok kirli alanlar, bagaj gibi geniş alanlar veya koltuklar arasındaki dar alanlar.Sökülebilir sap, fırçaların ve aksesuarların doğrudan emiş hortumuna bağlanmasını sağlar, böylece dar alanlarda bile zahmetsizce temizlik yapılır. Sağlam ve darbeye dayanıklı 17 litrelik paslanmaz çelik hazne, 6 metre uzunluğunda kablo ve çıkarılabilir saplı 2 metre vakum hortumu, klipsli zemin başlığı, aralık başlığı, kartuş filtre ve yün torba ile donatılmıştır. Tek parça kartuş filtre, kuru ve ıslak kirlerin filtre değiştirilmeden vakumlanmasını sağlar. Buna ek olarak, makine yerden tasarruf sağlayan saklama, basit aksesuar saklama, "Pull & Push" kilitleme sistemi ve rahat taşıma için ergonomik şekilli taşıma koluna sahiptir.