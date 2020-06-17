WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak Kuru Elektrikli Süpürge
WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak Kuru Elektrikli Süpürge, 17 litrelik paslanmaz çelik hazne, 6 metre uzunluğunda kablo, 2 metre uzunluğunda vakum hortumu ve özel araç aksesuarları ile kapsamlı araç iç temizliği için üretilmiştir. Aracınızın ayrıntılı iç temizliği artık çok kolay!
WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak ve Kuru Elektrik Süpürge , sadece 1000 W'lık güç tüketimi ile enerji tasarruflu ve kompakttır. Makine, araç başlığı, ekstra uzun aralık başlığı ve yumuşak ve sert kıllara sahip emme fırçası ile birlikte gelir. Özel fırçalar ve aksesuarlar sayesinde aracın içindeki her alan zorlanmadan derinlemesine temizlenebilir: Gösterge paneli gibi hassas yüzeyler, ayak boşluğu gibi çok kirli alanlar, bagaj gibi geniş alanlar veya koltuklar arasındaki dar alanlar.Sökülebilir sap, fırçaların ve aksesuarların doğrudan emiş hortumuna bağlanmasını sağlar, böylece dar alanlarda bile zahmetsizce temizlik yapılır. Sağlam ve darbeye dayanıklı 17 litrelik paslanmaz çelik hazne, 6 metre uzunluğunda kablo ve çıkarılabilir saplı 2 metre vakum hortumu, klipsli zemin başlığı, aralık başlığı, kartuş filtre ve yün torba ile donatılmıştır. Tek parça kartuş filtre, kuru ve ıslak kirlerin filtre değiştirilmeden vakumlanmasını sağlar. Buna ek olarak, makine yerden tasarruf sağlayan saklama, basit aksesuar saklama, "Pull & Push" kilitleme sistemi ve rahat taşıma için ergonomik şekilli taşıma koluna sahiptir.
Özellikler ve faydalar
Çıkarılabilir sapFarklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama
Kartuş filtreİlave filtre değişimi olmaksızın ıslak ve kuru süpürme için. Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması.
Pratik kablo ve aksesuar deposuYerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir.
Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Vakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir.
- Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları.
Depolama rafı
- Alet, vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için.
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Zahmetsiz kir giderme
Yün torba
- Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
- Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
- İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Emiş gücü (W)
|230
|Vakum gücü (mbar)
|max. 230
|Hava debisi (l/s)
|max. 45
|Konteyner kapasitesi (l)
|17
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Sarı
|Elektrik kablosu (m)
|6
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|74
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Çıkarılabilir sap
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Ekstra uzun derz başlığı (350 mm)
- Araç vakum başlığı
- Yumuşak kıllı emme fırçası
- Sert kıllı emme fırçası
- Kartuş filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
- Yün torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- Katlanabilir tutamaç
- Kablo askısı
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Uygulama alanları
- Araba koltukları
- Teras
- Mahzen ve depolar
- Sıvılar