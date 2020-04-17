WD 3 V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge,1000 W güç tüketimi ile güçlü ve enerji açısından verimlidir. Islak ve kuru elektrikli süpürge, kompakt tasarımı ve sağlam 17 litrelik plastik haznesinin yanı sıra emme hortumu ve zemin başlıkları, kuru, ıslak zeminde en iyi temizlik sonuçları için mükemmel şekilde uyumludur. Tek parça kartuş filtre sayesinde, filtre değiştirmeden hem ıslak hem de kuru kiri süpürmek mümkündür. Üfleyici işlevi, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için kullanışlıdır. Hortum makine üzerine asılarak saklanır, böylece yerden tasarruf sağlanır. WD 3 V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, üfleyici işlevi, "Pull & Push" kilitleme sistemi, ergonomik taşıma kolu ve pratik kablo ve aksesuar saklama gibi ek özelliklerle en zorlu temizlik işlerinin bile kolayca üstesinden gelir.