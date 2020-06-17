WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)

Özellikler ve faydalar
Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 V-17/6/20 Car (YYY): Çıkarılabilir sap
Çıkarılabilir sap
Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama
Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 V-17/6/20 Car (YYY): Kartuş filtre
Kartuş filtre
İlave filtre değişimi olmaksızın ıslak ve kuru süpürme için. Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması.
Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 V-17/6/20 Car (YYY): Pratik kablo ve aksesuar deposu
Pratik kablo ve aksesuar deposu
Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir.
Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
  • Vakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir.
  • Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları.
Depolama rafı
  • Alet, vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için.
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
  • Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
  • Zahmetsiz kir giderme
Yün torba
  • Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
  • Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
  • İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
  • Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
  • Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
Teknik özellikler

Teknik veriler

Rated input power (W) 1000
Emiş gücü (W) 230
Vakum gücü (mbar) max. 230
Hava debisi (l/s) max. 45
Konteyner kapasitesi (l) 17
Konteyner malzemesi Plastik
Renk bileşeni Cihaz kafası Sarı Konteynır Sarı Cihaz tamponu Sarı
Elektrik kablosu (m) 6
Standart aksesuar ID (mm) 35
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Ses seviyesi (dB(A)) 74
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 4,6
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 7,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 349 x 328 x 492

Scope of supply

  • Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
  • Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
  • Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
  • Çıkarılabilir sap
  • Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
  • Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
  • Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
  • Emiş borularının malzemesi: Plastik
  • Islak ve kuru başlık: Clips
  • Derz başlığı
  • Ekstra uzun derz başlığı (350 mm)
  • Araç vakum başlığı
  • Yumuşak kıllı emme fırçası
  • Sert kıllı emme fırçası
  • Kartuş filtre: Selüloz
  • Yün torba: 1 Parça(lar)

Ekipman

  • (Açma/Kapama) düğmesi
  • Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
  • Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
  • Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
  • Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
  • Küçük aparatlar için depolama alanı
  • Katlanabilir tutamaç
  • Kablo askısı
  • Park pozisyonu
  • Makine üzeri aksesuar depolama
  • Tampon çubuğu
  • Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
Videos
Uygulama alanları
  • Araba koltukları
  • Teras
  • Mahzen ve depolar
  • Sıvılar
Aksesuarlar