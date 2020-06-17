WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
Özellikler ve faydalar
Çıkarılabilir sapFarklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama
Kartuş filtreİlave filtre değişimi olmaksızın ıslak ve kuru süpürme için. Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması.
Pratik kablo ve aksesuar deposuYerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir.
Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Vakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir.
- Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları.
Depolama rafı
- Alet, vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için.
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Zahmetsiz kir giderme
Yün torba
- Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
- Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
- İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Emiş gücü (W)
|230
|Vakum gücü (mbar)
|max. 230
|Hava debisi (l/s)
|max. 45
|Konteyner kapasitesi (l)
|17
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Sarı Cihaz tamponu Sarı
|Elektrik kablosu (m)
|6
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|74
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Çıkarılabilir sap
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Ekstra uzun derz başlığı (350 mm)
- Araç vakum başlığı
- Yumuşak kıllı emme fırçası
- Sert kıllı emme fırçası
- Kartuş filtre: Selüloz
- Yün torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- Katlanabilir tutamaç
- Kablo askısı
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Uygulama alanları
- Araba koltukları
- Teras
- Mahzen ve depolar
- Sıvılar