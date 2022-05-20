WD 4 P S V-20/5/22
Özellikler ve faydalar
Diğer elektrikli ev aletleri ile çalışmak için otomatik açma/kapama anahtari ile güç çıkışıPlanya, bıçkı veya öğütme sonucunda ortaya çıkan kir doğrudan emilir. Elektrik süpürgesi güç mekanizması vasıtasıyla otomatik olarak açılıp kapanır.
Patentli filtre çıkarma teknolojisiKirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma İlave filtre değişimi olmaksızın ıslak ve kuru süpürme için.
Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanıEmme hortumu, cihazın başına asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları.
Pratik kablo ve aksesuar deposu
- Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu.
- Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir.
Yün torba
- Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
- Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Örneğin bir çakıllı zeminden zahmetsizce kir çıkarma.
Pratik park pozisyonu
- Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
Depolama rafı
- Aletleri ve vida ve çivi gibi küçük parçaları güvenli bir şekilde saklamak için.
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
- İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Çıkarılabilir sap
- Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir.
- Dar alanda bile kolayca vakumlama
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1100
|Emiş gücü (W)
|240
|Vakum gücü (mbar)
|max. 240
|Hava debisi (l/s)
|max. 55
|Konteyner kapasitesi (l)
|20
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Sarı
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|10,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.2 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Çıkarılabilir sap
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Elektrikli aletleri bağlamak için adaptör
- Yassı filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
- Yün torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Otomatik açma-kapama düğmesi bulunan priz
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- Kablo askısı
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Uygulama alanları
- Atölyeler
- Araç içi
- Garajlar
- Teras
- Mahzen ve depolar
- Sıvılar
- Hobi alanları
- Giriş alanları