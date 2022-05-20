WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge 1000 watt'lık güç tüketimiyle güçlü emiş ve enerji açısından verimli bir performansa sahiptir. Zemin başlığı, emiş hortumu ve cihaz mükemmel bir şekilde koordine edildiğinden yüksek performans sunar. WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge ile ıslak, kuru, ince veya kaba kirleri kesintisiz ve filtreyi değiştirmeye gerek kalmadan temizleyebilirsiniz. WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, sağlam, darbeye dayanıklı 20 litrelik paslanmaz çelik bir hazne, düz kıvrımlı filtre ve yün toz torbası ile donatılmıştır. Patentli teknoloji sayesinde,WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürgesinde bulunan filtre, herhangi bir kir ile temas etmeden birkaç saniye içinde kolayca ve hızlı bir şekilde çıkarılabilir. Hortum, cihaz başlığında kompakt bir şekilde saklanabilir. Tampon üzerinde sağlanan park konumu, tüplerin ve zemin başlığının hızlı ve rahat bir şekilde saklanmasını sağlar.