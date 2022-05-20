WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
Enerji verimliliği yüksek performansla buluşuyor: WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, olağanüstü emiş gücü ile tüm kirleri yok eder.Geniş 20 litrelik sağlam paslanmaz çelik hazne, 5 metre uzunluğunda kablo, 2.2 metre uzunluğun vakum hortumu, zemin ve detay temizlik için gerekli 2 başlık, düz kıvrımlı filtre ve yün toz torbası ile donatılmıştır.
WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge 1000 watt'lık güç tüketimiyle güçlü emiş ve enerji açısından verimli bir performansa sahiptir. Zemin başlığı, emiş hortumu ve cihaz mükemmel bir şekilde koordine edildiğinden yüksek performans sunar. WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge ile ıslak, kuru, ince veya kaba kirleri kesintisiz ve filtreyi değiştirmeye gerek kalmadan temizleyebilirsiniz. WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, sağlam, darbeye dayanıklı 20 litrelik paslanmaz çelik bir hazne, düz kıvrımlı filtre ve yün toz torbası ile donatılmıştır. Patentli teknoloji sayesinde,WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürgesinde bulunan filtre, herhangi bir kir ile temas etmeden birkaç saniye içinde kolayca ve hızlı bir şekilde çıkarılabilir. Hortum, cihaz başlığında kompakt bir şekilde saklanabilir. Tampon üzerinde sağlanan park konumu, tüplerin ve zemin başlığının hızlı ve rahat bir şekilde saklanmasını sağlar.
Özellikler ve faydalar
Patentli filtre çıkarma teknolojisiKirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme
Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanıVakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları.
Pratik kablo ve aksesuar deposuYerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir.
Yün torba
- Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
- Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Pratik park pozisyonu
- Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
Depolama rafı
- Aletleri ve vida ve çivi gibi küçük parçaları güvenli bir şekilde saklamak için.
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
- İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Çıkarılabilir sap
- Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir.
- Dar alanda bile kolayca vakumlama
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
- Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Emiş gücü (W)
|240
|Vakum gücü (mbar)
|max. 240
|Hava debisi (l/s)
|max. 55
|Konteyner kapasitesi (l)
|20
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Cihaz tamponu Sarı
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|10,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.2 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Çıkarılabilir sap
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Yassı filtre: Çıkarılabilir filtre
- Yün torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- Kablo askısı
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Videos
Uygulama alanları
- Teras
- Araç içi
- Garajlar
- Atölyeler
- Mahzen ve depolar
- Sıvılar
- Giriş alanları
- Hobi alanları