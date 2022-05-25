WD 5 S V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, iki kauçuk ve iki fırça şeritli zemin nozulu ve optimize emme hortumu her tür kirin en iyi şekilde süpürülmesini garanti eder ve maksimum temizlik rahatlığı sunar.1100 watt'lık bir güç tüketimi ile cihaz, 25 litrelik paslanmaz çelik bir hazne ve filtre kutusunu açarak düz plakalı filtreyi saniyeler içinde rahatça çıkarmanızı sağlayan yenilikçi filtre çıkarma teknolojisiyle donatılmıştır. Düz kıvrımlı filtre, filtreyi değiştirmek zorunda kalmadan kesintisiz ıslak ve kuru vakumlama için uygundur.Filtre temizleme düğmesine basarak, filtreyi temizleyebilir ve emiş gücünü eski haline getirebilirsiniz.Yerleştirme pozisyonu, basınçlı hava üfleme fonksiyonu, 3'ü 1 arada taşıma kolu ile kablo ve aksesuar saklama alanı gibi diğer kullanışlı özellikler cihazı tamamlayan özellikleridir. "Pull & Push" kilitleme sistemi, haznenin basit bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar.