WD 5 S V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
WD 5 S V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, yüksek seviyedeki enerji verimliliğini korurken mükemmel bir vakum performansı sağlar. Filtre temizleme özelliği ile uzun vadeli bir vakum gücü sunar. Geniş 25 litrelik sağlam paslanmaz hazne, 5 metre uzunluğunda kablo, 2.2 metre uzunluğun vakum hortumu, zemin ve detay temizlik için gerekli 2 başlık, düz kıvrımlı filtre ve yün toz torbası ile donatılmıştır.
WD 5 S V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, iki kauçuk ve iki fırça şeritli zemin nozulu ve optimize emme hortumu her tür kirin en iyi şekilde süpürülmesini garanti eder ve maksimum temizlik rahatlığı sunar.1100 watt'lık bir güç tüketimi ile cihaz, 25 litrelik paslanmaz çelik bir hazne ve filtre kutusunu açarak düz plakalı filtreyi saniyeler içinde rahatça çıkarmanızı sağlayan yenilikçi filtre çıkarma teknolojisiyle donatılmıştır. Düz kıvrımlı filtre, filtreyi değiştirmek zorunda kalmadan kesintisiz ıslak ve kuru vakumlama için uygundur.Filtre temizleme düğmesine basarak, filtreyi temizleyebilir ve emiş gücünü eski haline getirebilirsiniz.Yerleştirme pozisyonu, basınçlı hava üfleme fonksiyonu, 3'ü 1 arada taşıma kolu ile kablo ve aksesuar saklama alanı gibi diğer kullanışlı özellikler cihazı tamamlayan özellikleridir. "Pull & Push" kilitleme sistemi, haznenin basit bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar.
Özellikler ve faydalar
Mükemmel filtre temizlemeTek bir butonla filtredeki kirler çıkarılabilir. Yüksek vakum performansı
Patentli filtre çıkarma teknolojisiKirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme
Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanıVakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları.
Yün torba
- Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
- Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Zahmetsiz kir giderme
Pratik park pozisyonu
- Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
Pratik kablo ve aksesuar deposu
- Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu.
- Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak hızla saklanabilir.
Depolama rafı
- Aletleri ve vida ve çivi gibi küçük parçaları güvenli bir şekilde saklamak için.
Çıkarılabilir sap
- Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir.
- Dar alanda bile kolayca vakumlama
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1200
|Emiş gücü (W)
|280
|Vakum gücü (mbar)
|max. 260
|Hava debisi (l/s)
|max. 70
|Konteyner kapasitesi (l)
|25
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Sarı
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|8,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.2 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Elektrostatik korumalı çıkarılabilir tutamak
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Değiştirilebilir
- Derz başlığı
- Yassı filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
- Yün torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Filtre temizleme fonksiyonu
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- 3'ü bir arada rahat taşıma kolu
- Kablo askısı
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 5 Parça(lar)
Videos
Uygulama alanları
- Restorasyon
- Araç içi
- Garajlar
- Atölyeler
- Teras
- Sıvılar
- Mahzen ve depolar
- Hobi alanları
- Giriş alanları