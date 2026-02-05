WD 5 Premium Islak Kuru Süpürge
WD 5 Premium; 25 litrelik haznesi, çıkarılabilir filtre kutusunda düz plakalı filtre, filtre temizleme özelliği ile inanılmaz derecede güçlü ve etkili çok amaçlı elektrik süpürgesi özellikleri sunar.
Mükemmelin ötesinde: Üst sınıf WD 5 Premium! WD 5 Premium Islak Kuru Süpürge yalnızca 1.100 watt enerji tüketimiyle inanılmaz güçlüdür. Islak Kuru Süpürge korozyona dayanıklı 25 litrelik paslanmaz çelik haznesi ve filtre kutusunu açarak düz plakalı filtreyi saniyeler içinde rahatça çıkarmanızı sağlayan yenilikçi filtre çıkarma teknolojisiyle donatılmıştır. Filtre ayrıca ıslak ve kuru temizleme için ideal olup filtre değişimi gerektirmez. Entegre filtre temizleme özelliği sayesinde kirli filtre tek bir düğmeye basılarak güçlü darbeli hava buharlarıyla etkili bir şekilde temizlenir ve bu, emme gücünün hızla ilk haline getirilmesini sağlar. Değiştirilebilir iki kauçuk ve iki fırça şeritli zemin nozulu ve optimize emme hortumu her tür kirin en iyi şekilde süpürülmesini garanti eder ve maksimum temizlik rahatlığı sunar. Elektrostatik korumalı kol (özellikle ince tozları süpürürken kullanışlıdır) çıkarılabilir ve aksesuarların doğrudan emme hortumuna takılmasını sağlar. Yerleştirme pozisyonu, basınçlı hava üfleme fonksiyonu, 3'ü 1 arada taşıma kolu ile kablo ve aksesuar saklama alanı gibi diğer kullanışlı özellikler cihazı tamamlayan özellikleridir.
Özellikler ve faydalar
Patentli filtre çıkarma teknolojisi
- Kirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma
- Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme
Yenilikçi zemin başlığı ve emiş borusu
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
Çıkarılabilir sap
- Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir.
- Dar alanda bile kolayca vakumlama
Mükemmel filtre temizleme
- Tek bir butonla filtredeki kirler çıkarılabilir.
- Yüksek vakum performansı
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Zahmetsizce kiri çıkarma
Pratik park pozisyonu
- Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
Pratik kablo ve aksesuar deposu
- Yer kaplamayan, güvenli ve kolay erişilebilir emiş hortumu, güç kablosu ve aksesuar deposu
Patentli yay tipi tutma kolu
- Tek seferde kolaylıkla taşınabilme
- Hızlı ve kolay konteyner açma, kapama ve boşaltma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Emiş gücü (W)
|240
|Konteyner kapasitesi (l)
|25
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|8,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|418 x 382 x 652
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.2 m
- Elektrostatik korumalı çıkarılabilir tutamak
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Değiştirilebilir zemin başlığı
- Derz başlığı
- Yassı filtre: Çıkarılabilir filtre
Ekipman
- Filtre temizleme fonksiyonu
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- 3'ü bir arada rahat taşıma kolu
- Kablo askısı
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
Videos
Uygulama alanları
- Restorasyon
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Garajlar
- Atölyeler
- Hobi alanları
- Mahzen ve depolar
- Giriş alanları
- Araç içi
- Sıvılar