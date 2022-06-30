WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC (YSY)
Özellikler ve faydalar
Mükemmel filtre temizlemeTek bir butonla filtredeki kirler çıkarılabilir. Yüksek vakum performansı
Patentli filtre çıkarma teknolojisiKirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme
Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanıEmme hortumu, cihazın başına asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları.
Tahliye vidası
- Büyük su hacimlerinin zaman ve enerji tasarruf edilerek boşaltılması.
Yün torba
- Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
- Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Pratik kablo ve aksesuar deposu
- Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu.
- Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir.
Pratik park pozisyonu
- Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
Çıkarılabilir sap
- Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir.
- Dar alanda bile kolayca vakumlama
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1300
|Nominal Giriş Gücü Entegre Soket (W)
|min. 100 - max. 2100
|Emiş gücü (W)
|300
|Vakum gücü (mbar)
|max. 280
|Hava debisi (l/s)
|max. 75
|Konteyner kapasitesi (l)
|30
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Sarı
|Elektrik kablosu (m)
|6
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|9,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|13,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.2 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Elektrostatik korumalı çıkarılabilir tutamak
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Islak ve kuru başlık: Değiştirilebilir
- Derz başlığı
- Esnek vakum hortumu: 1 m, 35 mm
- Matkap-toz-tutucu
- Elektrikli aletleri bağlamak için adaptör
- Yassı filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
- Yün torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Otomatik açma-kapama düğmesi bulunan priz
- Filtre temizleme fonksiyonu
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Güç kontrol
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- 3'ü bir arada rahat taşıma kolu
- Kablo askısı
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tahliye vidası
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 5 Parça(lar)
Uygulama alanları
- Atölyeler
- Restorasyon
- Araç içi
- Garajlar
- Sıvılar
- Mahzen ve depolar
- Hobi alanları
- Giriş alanları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar