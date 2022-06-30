1300 watt'lık güç tüketimi ile ultra güçlü emiş ve olağanüstü enerji verimliliği ile WD 6 P S V-30/6/22/T Islak Kuru Elektrikli Süpürge en yüksek temizleme performansı sunar.Testere veya zımpara gibi elektrikli aletler, otomatik açma/kapama anahtarlı entegre elektrik prizi üzerinden bağlanabilir. Döner anahtar sayesinde istediğiniz vakum gücüne ayarlayarak en iyi performansa sahip olabilirsiniz. Düz kıvrımlı filtre, filtre kutusu açılarak herhangi bir kir ile temas etmeden çıkarılabilir ayrıca filtre temizleme düğmesine basılarak filtre verimli bir şekilde temizlenebilir böylece tam vakum gücü geri yüklenebilir. Üfleyici işlevi özellikle hassas nesneleri temizlerken kullanışlıdır. Elektrostatik korumalı çıkarılabilir tutamak, aksesuarların doğrudan emiş hortumuna bağlanmasına olanak tanır. Diğer önemli noktalar: 30 litre paslanmaz çelik konteyner, en iyi temizleme sonuçları için geliştirilmiş yeni aksesuarlar, büyük su hacimleri için tahliye vidası, park konumu ve daha fazlası...