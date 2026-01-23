Sert zemin ve halıların hızlı ve etkili ara temizliği KB 5 kablosuz elektrikli süpürge için mükemmel bir iş. Kärcher Uyarlanabilir Temizleme Sistemi sayesinde, kablosuz elektrikli süpürge olağanüstü temizlik sonuçları sağlar ve kiri kolayca ve tamamen temizler. Lityum iyon pille çalışan KB 5, elektrikli süpürgeden daha hızlı kullanıma hazırdır ve ara temizliği son derece kolay hale getirir: Eğilmeden ergonomik çalışmanıza olanak tanır, kenara çok yakın süpürür, mobilya altlarına bile uzanır. Sandalyeler ve mobilya altı ve merdivenlerde de rahatlıkla kullanılabilir. KB 5'in diğer donanım özellikleri: Otomatik açma / kapama düğmesi, kolay manevra için esnek çift mafsal, yandan rahatça çıkarılabilen kir haznesi, üniversal fırça, yerden tasarruf sağlayan depolama ve düşük ağırlığıdır.