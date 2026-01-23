KB 5 Premium KABLOSUZ PRATİK SÜPÜRGE
Elektrikli süpürgeden daha hızlı kullanıma hazır: Rahat ara temizlik için kablosuz elektrikli süpürge KB 5 Premium. En küçük alanlarda bile olağanüstü temizlik performansı sağlar.
Sert zemin ve halıların hızlı ve etkili ara temizliği KB 5 kablosuz elektrikli süpürge için mükemmel bir iş. Kärcher Uyarlanabilir Temizleme Sistemi sayesinde, kablosuz elektrikli süpürge olağanüstü temizlik sonuçları sağlar ve kiri kolayca ve tamamen temizler. Lityum iyon pille çalışan KB 5, elektrikli süpürgeden daha hızlı kullanıma hazırdır ve ara temizliği son derece kolay hale getirir: Eğilmeden ergonomik çalışmanıza olanak tanır, kenara çok yakın süpürür, mobilya altlarına bile uzanır. Sandalyeler ve mobilya altı ve merdivenlerde de rahatlıkla kullanılabilir. KB 5'in diğer donanım özellikleri: Otomatik açma / kapama düğmesi, kolay manevra için esnek çift mafsal, yandan rahatça çıkarılabilen kir haznesi, üniversal fırça, yerden tasarruf sağlayan depolama ve düşük ağırlığıdır.
Özellikler ve faydalar
Kärcher Uyarlanabilir Temizlik SistemiTüm zemin döşemelerinden kiri tamamen çıkarır. Kiri en iyi şekilde toplama için yenilikçi ve ayarlanabilen süpürme ucu. Kirin tamamen çıkarılması için en uygun kir iletiminin yanı sıra gelişmiş iç yapı.
Atık haznesini çıkarmak ve değiştirmek basittir.Kire temas etmeden hızlı ve kolay şekilde boşaltma.
Esnek çift birleşim yeriTutamak çaba göstermeden her yöne hareket ettirilebilir. Kolay manevra kabiliyeti. Mobilyaların ve sandalyelerin arası da dahildir.
Otomatik aç/kapa düğmesi
- Açıp kapatması kolaydır.
- Hızlı ve kolayca öğrenilebilir.
- Eğilmeye gerek yok.
Evrensel fırça
- Hem sert zeminlerde hem de halılarda en iyi kir toplama için.
- Tüyleri kolaylıkla ortadan kaldırır.
- Ayrıca kenarları süpürmeyi sağlar.
Evrensel fırçayı çıkarmak ve değiştirmek kolaydır.
- Tek el ile kullanımı hızlı ve kolaydır.
- Evrensel fırçayı temizlemeyi kolaylaştırır.
Lityum-iyon pil teknolojisi
- Sert zeminlerde 30 dakikaya kadar pil çalışma süresi ile birlikte.
- Hafıza etkisi yoktur.
- Her zaman kullanıma hazırdır.
Fazla yer kaplamadan saklama
- En küçük girintilerde bile basit ve yer kaplamadan saklama için.
- Kablosuz şarjlı süpürge ihtiyaç duyulan her yerde saklanabilir.
Park pozisyonu
- Kısa çalışma aralarında cihaz kolaylıkla her yere konulabilir.
Düşük ağırlık
- Taşıma ve manevra kolaylığı.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Üniversal fırçanın çalışma genişliği (mm)
|210
|Konteyner kapasitesi (ml)
|370
|Akü gerilimi (V)
|3,6
|Sert zeminlerde aküyle çalışma süresi (dk)
|34,5
|Halıda aküyle çalışma süresi (dk)
|23
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1,2
|Akülü ağırlık (kg)
|1,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- Akü dolum cihazı
Ekipman
- Evrensel fırça: çıkarılabilir
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halılar
- Merdivenler