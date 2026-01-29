Aktif zemin başlığı ile mükemmel uyum sağlayan güçlü 21,6 V batarya Normal modda optimize edilmiş 30 dakikalık çalışma süresi

İki aşamalı güç kontrolü

İdeal temizlik için geniş çalışma süresi İsteğe bağlı yükseltme modu En yüksek güç seviyesinde 18 dakikaya kadar çalışma süresi