VC 4 Cordless myHome
Özellikler ve faydalar
İnce ayarlı teknolojiAktif zemin başlığı ile mükemmel uyum sağlayan güçlü 21,6 V batarya Normal modda optimize edilmiş 30 dakikalık çalışma süresi
İki aşamalı güç kontrolüİdeal temizlik için geniş çalışma süresi İsteğe bağlı yükseltme modu En yüksek güç seviyesinde 18 dakikaya kadar çalışma süresi
Kullanımı kolayGüç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir Basit tek tıkla filtre boşaltma Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir
Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi
- Siklonik, hava girişi ve sünger filtreli 3 aşamalı filtre sistemi
- Yedek filtre torbalarını değiştirmeye gerek yok
- Basit tek tıkla filtre boşaltma
Aktif zemin başlığı
- Motorlu silindir ile optimum kir toplama
- Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar
- Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır
Yer kaplamayan bataryalı elektrikli süpürge
- Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir
- Yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile her zaman kullanıma hazır
- Sabit konumda şarj etme özelliği
Geniş uygulama yelpazesi
- Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|< 78
|Konteyner kapasitesi (ml)
|650
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|21,6
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Normal Mod : / approx. 30 Turbo Modu : / approx. 18
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|345
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Batarya: 21,6 V / 2,5 Ah akü (1 adet)
- Köpük filtre elemanı
- Hava giriş filtresi: 1 Parça(lar)
- Universal zemin başlığı
- Derz başlığı
- Döşeme başlığı ve yumuşak toz alma fırçası (2'si 1 arada)
- Emiş borusu: Plastik
- Küçük duvar braketi
Ekipman
- Torbasız filtre sistemi
- Güç kontrol: 2 performans seviyesi ile
Videos
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
- Halılar
- Kumaş yüzeyler
- Merdivenler