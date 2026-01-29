VC 4 Cordless myHome

Özellikler ve faydalar
Bataryalı elektrikli süpürge VC 4 Cordless myHome: İnce ayarlı teknoloji
İnce ayarlı teknoloji
Aktif zemin başlığı ile mükemmel uyum sağlayan güçlü 21,6 V batarya Normal modda optimize edilmiş 30 dakikalık çalışma süresi
Bataryalı elektrikli süpürge VC 4 Cordless myHome: İki aşamalı güç kontrolü
İki aşamalı güç kontrolü
İdeal temizlik için geniş çalışma süresi İsteğe bağlı yükseltme modu En yüksek güç seviyesinde 18 dakikaya kadar çalışma süresi
Bataryalı elektrikli süpürge VC 4 Cordless myHome: Kullanımı kolay
Kullanımı kolay
Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir Basit tek tıkla filtre boşaltma Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir
Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi
  • Siklonik, hava girişi ve sünger filtreli 3 aşamalı filtre sistemi
  • Yedek filtre torbalarını değiştirmeye gerek yok
  • Basit tek tıkla filtre boşaltma
Aktif zemin başlığı
  • Motorlu silindir ile optimum kir toplama
  • Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar
  • Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır
Yer kaplamayan bataryalı elektrikli süpürge
  • Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir
  • Yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile her zaman kullanıma hazır
  • Sabit konumda şarj etme özelliği
Geniş uygulama yelpazesi
  • Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 100 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Ses güç seviyesi (dB(A)) < 78
Konteyner kapasitesi (ml) 650
Batarya türü Lityum iyon batarya
Motor Gücü (V) 21,6
Kapasite (Ah) 2,5
Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk) Normal Mod : / approx. 30 Turbo Modu : / approx. 18
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk) 345
Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Renk Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg) 2,4
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 4,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 230 x 236 x 1115

Scope of supply

  • Batarya: 21,6 V / 2,5 Ah akü (1 adet)
  • Köpük filtre elemanı
  • Hava giriş filtresi: 1 Parça(lar)
  • Universal zemin başlığı
  • Derz başlığı
  • Döşeme başlığı ve yumuşak toz alma fırçası (2'si 1 arada)
  • Emiş borusu: Plastik
  • Küçük duvar braketi

Ekipman

  • Torbasız filtre sistemi
  • Güç kontrol: 2 performans seviyesi ile
Uygulama alanları
  • Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
  • Halılar
  • Kumaş yüzeyler
  • Merdivenler
