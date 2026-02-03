VC 6 Cordless ourFamily Pet Dikey Elektrikli Süpürge
VC 6 Cordless ourFamily Pet dikey elektrikli süpürge, yüksek emiş gücünün yanı sıra tüm evcil hayvan tüylerini temizlemek için uygun aksesuarlara sahiptir.
VC 6 Cordless ourFamily Pet dikey elektrikli süpürge 50 dakikaya kadar çalışma süresiyle maksimum hareket özgürlüğü sağlayarak mükemmel temizlik sonuçları sunar. Güçlü 250 Watt'lık motor, evcil hayvan tüylerinin ve ölü derilerin zahmetsizce vakumlanmasını ve kapsamlı temizlik sonuçları sağlar. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda ekstra güç arttırma işlevine sahiptir. LED ışıklı motorlu zemin başlığı sayesinde hem sert zeminleri hem de halıları temizleyin. Döşemeli mobilyalar ve şilteler için motorlu bir mini turbo başlık da bulunmaktadır. Toz haznesi tek bir tuşla kolayca boşaltılabilir. Mobilyaların altına ulaşabilmek için ergonomik tasarıma ve 3 kademeli pil göstergesine sahiptir.Diğer bir avantaj ise, süpürme sırasında evcil hayvanları rahatsız etmeyecek seviyede çalışma sesidir. Kompakt cihaz, farklı mobilya türlerini ttemizlemek için el süpürgesi olarak da kullanılabilir. VC 6 Cordless ourFamily Pet dikey elektrikli süpürge ; 2'si 1 arada yumuşak mobilya fırçası, bir filtre temizleme aleti, ayrıca ikinci bir yedek filtre ve şarj ünitesi ile gönderilir.
Özellikler ve faydalar
İnce ayarlı teknolojiAktif zemin başlığıyla mükemmel uyum sağlayan güçlü 25,2 V pil Normal modda optimize edilmiş 50 dakikalık çalışma süresi 250 W motor, aktif zemin başlığı, Power Lock & 3 kademeli torbasız filtre sistemi
Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemiSiklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Basit tek tıkla filtre boşaltma
Aktif zemin başlığıMotorlu silindir ile optimum kir toplama Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar
İki aşamalı güç kontrolü
- Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi
- İsteğe bağlı yükseltme modu
Şarj seçeneği dahil duvar braketi
- Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir
- Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz
Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi
- Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları.
- Pil durumu ekranını temizleyin
Kullanımı kolay
- Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir
- İsteğe bağlı yükseltme modu
- Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir
Geniş uygulama yelpazesi
- Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|< 78
|Konteyner kapasitesi (ml)
|800
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|25,2
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Normal Mod : / approx. 50 Turbo Modu : / approx. 11
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|235
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batarya: 21,6 V / 2,5 Ah akü (1 adet)
- HEPA-filtre türü: HEPA 12 filtresi
- Hava giriş filtresi: 2 Parça(lar)
- Filtre temizleme aracı
- LED'li büyük evrensel zemin başlığı
- Mini turbo brush
- Derz başlığı
- 2si 1 arada mobilya başlığı
- Emiş borusu: Metal
- Şarj üniteli büyük duvar braketi
Ekipman
- Teleskobik emiş tüpü
- Torbasız filtre sistemi
- Güç kontrol: 2 performans seviyesi ile
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
- Halılar
- Evcil hayvan tüyleri