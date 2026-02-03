VC 6 Cordless ourFamily Pet dikey elektrikli süpürge 50 dakikaya kadar çalışma süresiyle maksimum hareket özgürlüğü sağlayarak mükemmel temizlik sonuçları sunar. Güçlü 250 Watt'lık motor, evcil hayvan tüylerinin ve ölü derilerin zahmetsizce vakumlanmasını ve kapsamlı temizlik sonuçları sağlar. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda ekstra güç arttırma işlevine sahiptir. LED ışıklı motorlu zemin başlığı sayesinde hem sert zeminleri hem de halıları temizleyin. Döşemeli mobilyalar ve şilteler için motorlu bir mini turbo başlık da bulunmaktadır. Toz haznesi tek bir tuşla kolayca boşaltılabilir. Mobilyaların altına ulaşabilmek için ergonomik tasarıma ve 3 kademeli pil göstergesine sahiptir.Diğer bir avantaj ise, süpürme sırasında evcil hayvanları rahatsız etmeyecek seviyede çalışma sesidir. Kompakt cihaz, farklı mobilya türlerini ttemizlemek için el süpürgesi olarak da kullanılabilir. VC 6 Cordless ourFamily Pet dikey elektrikli süpürge ; 2'si 1 arada yumuşak mobilya fırçası, bir filtre temizleme aleti, ayrıca ikinci bir yedek filtre ve şarj ünitesi ile gönderilir.