VC 7 Cordless yourMax Car, en son teknolojiye, kapsamlı donanıma ve rahat kullanıma sahiptir. İster evinizi isterseniz de aracınızın içini dahil olan farklı aksesuarları kullanarak derinlemesine temizleyebilirsiniz.Yenilikçi toz sensörü kiri algılar ve 60 dakikaya kadar pil çalışma süresinin verimli kullanımı için emiş gücünü buna göre ayarlar. Güçlü 350 watt motor ve 25,2 V akü voltajı, güçlü emiş gücü sağlar. Tek bir tuşla daha da fazla güç ile çalışması mümkündür. LED aydınlatmalı aktif zemin başlığı sert zeminleri ve halıları derinlemesine temizler. Ürün LED aydınlatmalı bir aralık başlığı, 2'si 1 arada yumuşak mobilya fırçası, bir uzatma hortumu ve uzun, esnek aralık başlığı içerir. Büyük bir döşeme başlığı ve şarj işlevli bir duvar braketi de teslimat kapsamına dahildir.