VC 7 Cordless myHome Car
VC 7 Cordless myHome Car sahip olduğu extra başlıklarlar sayesinde yüksek performansıyla evlerde ve araçlarda derinlemesine temizlik sunuyor!
VC 7 Cordless yourMax Car, en son teknolojiye, kapsamlı donanıma ve rahat kullanıma sahiptir. İster evinizi isterseniz de aracınızın içini dahil olan farklı aksesuarları kullanarak derinlemesine temizleyebilirsiniz.Yenilikçi toz sensörü kiri algılar ve 60 dakikaya kadar pil çalışma süresinin verimli kullanımı için emiş gücünü buna göre ayarlar. Güçlü 350 watt motor ve 25,2 V akü voltajı, güçlü emiş gücü sağlar. Tek bir tuşla daha da fazla güç ile çalışması mümkündür. LED aydınlatmalı aktif zemin başlığı sert zeminleri ve halıları derinlemesine temizler. Ürün LED aydınlatmalı bir aralık başlığı, 2'si 1 arada yumuşak mobilya fırçası, bir uzatma hortumu ve uzun, esnek aralık başlığı içerir. Büyük bir döşeme başlığı ve şarj işlevli bir duvar braketi de teslimat kapsamına dahildir.
Özellikler ve faydalar
Toz sensörü teknolojisiOtomatik toz algılama ve güç kontrolü. Daha uzun çalışma süresi için akıllı güç ayarı. Sezgisel ve zahmetsiz elektrikli süpürge.
Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemiSiklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998) Basit tek tıkla filtre boşaltma
İnce ayarlı teknolojiAktif zemin başlığıyla mükemmel uyum sağlayan güçlü 25,2 V pil Normal modda optimize edilmiş yaklaşık 60 dakikalık çalışma süresi 350 W motor, aktif zemin başlığı, Power Lock & 3 kademeli torbasız filtre sistemi
Aktif zemin başlığı
- Motorlu silindir ile optimum kir toplama
- Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır
- Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar
İki aşamalı güç kontrolü
- Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi
- İsteğe bağlı yükseltme modu
Şarj seçeneği dahil duvar braketi
- Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir
- Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz
Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi
- Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları.
- Pil durumu ekranını temizleyin
Kullanımı kolay
- Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir
- Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
- Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|< 78
|Konteyner kapasitesi (ml)
|800
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|25,2
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Normal Mod : / approx. 60 Turbo Modu : / approx. 8
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|220
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batarya: 21,6 V / 2,5 Ah akü (1 adet)
- HEPA-filtre türü: HEPA 12 filtresi
- Hava giriş filtresi: 1 Parça(lar)
- LED'li büyük evrensel zemin başlığı
- uzun esnek dar aralık nozulu
- LED - Dar alan temizleme başlığı
- Esnek uzatma hortumu
- Büyük döşeme başlığı
- 2si 1 arada mobilya başlığı
- Emiş borusu: Metal
- Şarj üniteli büyük duvar braketi
Ekipman
- Teleskobik emiş tüpü
- Torbasız filtre sistemi
- Güç kontrol: 2 performans seviyesi ile
- Toz sensörü
Videos
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
- Halılar
- Döşeme