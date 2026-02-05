VC 7 Cordless myHome Extra
Rahat temizlik için: VC 7 Kablosuz yourMax Ekstra elektrikli süpürge, duvara monte edilmesi gerekmeyen bağımsız bir park istasyonu da dahil olmak üzere geniş bir aksesuar yelpazesiyle birlikte gelir.
Hızlı, kapsamlı temizlik sonuçları ve maksimum rahatlık: VC 7 Cordless yourMax Extra, yenilikçi teknolojisi, kapsamlı ekipman yelpazesi ve kullanışlı olduğu kadar basit kullanımıyla da etkileyicidir. Toz sensörü teknolojisi kiri otomatik olarak algılar ve emiş gücünü gerektiği gibi ayarlar. Bu, pilin 60 dakikaya kadar çalışma süresinin son derece verimli kullanılmasını sağlar. 350 watt'lık BLDC motor ve 25,2 voltluk akü voltajı maksimum emiş gücü sağlar. LED aydınlatmalı aktif, motorlu zemin başlığı, sert zeminlerde, halıda ve diğer birçok yüzeyde mümkün olan en iyi temizlik sonuçlarını sağlar. Ayrıca mobilyaların altına rahatlıkla ulaşabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kompakt tasarımı sayesinde cihaz, emme borusu çıkarıldığında el tipi elektrikli süpürge olarak bile kullanılabilir. Köşeler ve yarıklar için LED aralık başlığı ve 2'si 1 arada yumuşak mobilya fırçası daha da fazla uygulama alanı açar. Diğer donanım özellikleri: Toz haznesinin tek tıklamayla boşaltılması ve ihtiyaç duyulduğunda kısa süreli ekstra güç sağlayan güçlendirme işlevi. Tedarik kapsamına dahil olan bağımsız park istasyonu, aksesuarlar için kompakt bir depolama çözümü sağlamanın yanı sıra elektrikli süpürgeyi de şarj eder.
Özellikler ve faydalar
Toz sensörü teknolojisiOtomatik toz algılama ve güç kontrolü. Daha uzun çalışma süresi için akıllı güç ayarı. Sezgisel ve zahmetsiz elektrikli süpürge.
Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemiSiklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998) Basit tek tıkla filtre boşaltma
İnce ayarlı teknolojiAktif zemin başlığıyla mükemmel uyum sağlayan güçlü 25,2 V pil Normal modda optimize edilmiş yaklaşık 60 dakikalık çalışma süresi 350 W motor, aktif zemin başlığı, Power Lock & 3 kademeli torbasız filtre sistemi
Aktif zemin başlığı
- Motorlu silindir ile optimum kir toplama
- Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır
- Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar
İki aşamalı güç kontrolü
- Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi
- İsteğe bağlı yükseltme modu
Kullanımı kolay
- Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir
- İsteğe bağlı yükseltme modu
- Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|< 78
|Konteyner kapasitesi (ml)
|800
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|25,2
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Normal Mod : / approx. 60 Turbo Modu : / approx. 8
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|220
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|10,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batarya: 21,6 V / 2,5 Ah akü (1 adet)
- HEPA-filtre türü: HEPA 12 filtresi
- Hava giriş filtresi: 2 Parça(lar)
- Filtre temizleme aracı
- LED'li büyük evrensel zemin başlığı
- Mini turbo brush
- LED - Dar alan temizleme başlığı
- 2si 1 arada mobilya başlığı
- Emiş borusu: Metal
- Şarj fonksiyonlu bağımsız park istasyonu
Ekipman
- Teleskobik emiş tüpü
- Torbasız filtre sistemi
- Güç kontrol: 2 performans seviyesi ile
- Toz sensörü
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
- Halılar
- Merdivenler