Hızlı, kapsamlı temizlik sonuçları ve maksimum rahatlık: VC 7 Cordless yourMax Extra, yenilikçi teknolojisi, kapsamlı ekipman yelpazesi ve kullanışlı olduğu kadar basit kullanımıyla da etkileyicidir. Toz sensörü teknolojisi kiri otomatik olarak algılar ve emiş gücünü gerektiği gibi ayarlar. Bu, pilin 60 dakikaya kadar çalışma süresinin son derece verimli kullanılmasını sağlar. 350 watt'lık BLDC motor ve 25,2 voltluk akü voltajı maksimum emiş gücü sağlar. LED aydınlatmalı aktif, motorlu zemin başlığı, sert zeminlerde, halıda ve diğer birçok yüzeyde mümkün olan en iyi temizlik sonuçlarını sağlar. Ayrıca mobilyaların altına rahatlıkla ulaşabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kompakt tasarımı sayesinde cihaz, emme borusu çıkarıldığında el tipi elektrikli süpürge olarak bile kullanılabilir. Köşeler ve yarıklar için LED aralık başlığı ve 2'si 1 arada yumuşak mobilya fırçası daha da fazla uygulama alanı açar. Diğer donanım özellikleri: Toz haznesinin tek tıklamayla boşaltılması ve ihtiyaç duyulduğunda kısa süreli ekstra güç sağlayan güçlendirme işlevi. Tedarik kapsamına dahil olan bağımsız park istasyonu, aksesuarlar için kompakt bir depolama çözümü sağlamanın yanı sıra elektrikli süpürgeyi de şarj eder.