VC 7 Cordless myHome Pet Dikey Elektrikli Süpürge
VC 7 Cordless myHome Pet dikey elektrikli süpürge evcil haycan sahipleri için çok uygun! Torbasız filtre sistemine ve hayvan tüylerinin etkili bir şekilde temizlenmesi için yenilikçi toz sensörüne sahiptir.
VC 7 Cordless myHome Pet dikey elektrikli süpürge, en son teknolojiyle birlikte kapsamlı ekipmanları ve kolay kullanımyla etkileyici bir temizlik performansı sunar. LED aydınlatmalı motorlu zemin başlığı, pürüzsüz yüzeyleri ve kumaşları etkili bir şekilde temizler ayrıca evcil hayvan tüylerini güvenilir bir şekilde toplar. Ek mini turbo başlık da motorizedir ve döşemeli mobilya ve şiltelerdeki kökleşmiş kirleri derinlemesine temizler. Diğer bir avantajı ise süpürme sırasında evcil hayvanları rahatsız etmeyecek seviyede çalışma sesidir. Yenilikçi toz sensörü kiri algılar ve 60 dakikaya kadar pil çalışma süresinin verimli kullanımı için emiş gücünü buna göre ayarlar. 350 watt'lık motor, yüksek performans sağlar. Diğer kullanışlı özellikleri arasında pil durumu göstergesi ve şarj fonksiyonlu duvar braketi yer alır.Kompakt cihaz, farklı mobilya türlerini temizlemek için el süpürgesi olarak da kullanılabilir. Birlikte verilen filtre temizleme aleti ile filtre temizliği çok kolaydır. Aralık başlığı ve 2'si 1 arada yumuşak mobilya fırçası da ürün ile birlikte gönderilir.
Özellikler ve faydalar
Toz sensörü teknolojisiOtomatik toz algılama ve güç kontrolü. Daha uzun çalışma süresi için akıllı güç ayarı. Sezgisel ve zahmetsiz elektrikli süpürge.
Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemiSiklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998) Basit tek tıkla filtre boşaltma
İnce ayarlı teknolojiAktif zemin başlığıyla mükemmel uyum sağlayan güçlü 25,2 V pil Normal modda optimize edilmiş yaklaşık 60 dakikalık çalışma süresi 350 W motor, aktif zemin başlığı, Power Lock & 3 kademeli torbasız filtre sistemi
Aktif zemin başlığı
- Motorlu silindir ile optimum kir toplama
- Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır
- Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar
İki aşamalı güç kontrolü
- Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi
- İsteğe bağlı yükseltme modu
Şarj seçeneği dahil duvar braketi
- Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir
- Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz
Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi
- Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları.
- Pil durumu ekranını temizleyin
Kullanımı kolay
- Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir
- Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
- Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|< 78
|Konteyner kapasitesi (ml)
|800
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|25,2
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Normal Mod : / approx. 60 Turbo Modu : / approx. 8
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|220
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batarya: 21,6 V / 2,5 Ah akü (1 adet)
- HEPA-filtre türü: HEPA 12 filtresi
- Hava giriş filtresi: 2 Parça(lar)
- Filtre temizleme aracı
- LED'li büyük evrensel zemin başlığı
- Mini turbo brush
- Derz başlığı
- 2si 1 arada mobilya başlığı
- Emiş borusu: Metal
- Şarj üniteli büyük duvar braketi
Ekipman
- Teleskobik emiş tüpü
- Torbasız filtre sistemi
- Güç kontrol: 2 performans seviyesi ile
- Toz sensörü
Videos
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
- Halılar
- Evcil hayvan tüyleri