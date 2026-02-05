VC 7 Cordless myHome Pet dikey elektrikli süpürge, en son teknolojiyle birlikte kapsamlı ekipmanları ve kolay kullanımyla etkileyici bir temizlik performansı sunar. LED aydınlatmalı motorlu zemin başlığı, pürüzsüz yüzeyleri ve kumaşları etkili bir şekilde temizler ayrıca evcil hayvan tüylerini güvenilir bir şekilde toplar. Ek mini turbo başlık da motorizedir ve döşemeli mobilya ve şiltelerdeki kökleşmiş kirleri derinlemesine temizler. Diğer bir avantajı ise süpürme sırasında evcil hayvanları rahatsız etmeyecek seviyede çalışma sesidir. Yenilikçi toz sensörü kiri algılar ve 60 dakikaya kadar pil çalışma süresinin verimli kullanımı için emiş gücünü buna göre ayarlar. 350 watt'lık motor, yüksek performans sağlar. Diğer kullanışlı özellikleri arasında pil durumu göstergesi ve şarj fonksiyonlu duvar braketi yer alır.Kompakt cihaz, farklı mobilya türlerini temizlemek için el süpürgesi olarak da kullanılabilir. Birlikte verilen filtre temizleme aleti ile filtre temizliği çok kolaydır. Aralık başlığı ve 2'si 1 arada yumuşak mobilya fırçası da ürün ile birlikte gönderilir.