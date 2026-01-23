VC 7 Cordless yourMax
Özellikler ve faydalar
Toz sensörü teknolojisiOtomatik toz algılama ve güç kontrolü. Daha uzun çalışma süresi için akıllı güç ayarı. Sezgisel ve zahmetsiz elektrikli süpürge.
İnce ayarlı teknolojiAktif zemin başlığıyla mükemmel uyum sağlayan güçlü 25,2 V pil Normal modda optimize edilmiş yaklaşık 60 dakikalık çalışma süresi 350 W motor, aktif zemin başlığı, Power Lock & 3 kademeli torbasız filtre sistemi
Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemiSiklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998) Basit tek tıkla filtre boşaltma
Aktif zemin başlığı
- Motorlu silindir ile optimum kir toplama
- Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır
- Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar
İki aşamalı güç kontrolü
- Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi
- İsteğe bağlı yükseltme modu
Şarj seçeneği dahil duvar braketi
- Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir
- Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz
Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi
- Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları.
- Pil durumu ekranını temizleyin
Kullanımı kolay
- Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir
- İsteğe bağlı yükseltme modu
- Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|< 78
|Konteyner kapasitesi (ml)
|800
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|25,2
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Normal Mod : / approx. 60 Turbo Modu : / approx. 8
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|220
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batarya: 21,6 V / 2,5 Ah akü (1 adet)
- HEPA-filtre türü: HEPA 12 filtresi
- Hava giriş filtresi: 2 Parça(lar)
- Filtre temizleme aracı
- LED'li büyük evrensel zemin başlığı
- Derz başlığı
- Döşeme başlığı ve yumuşak toz alma fırçası (2'si 1 arada)
- Yumuşak fırça
- Emiş borusu: Metal
- Şarj üniteli büyük duvar braketi
Ekipman
- Teleskobik emiş tüpü
- Torbasız filtre sistemi
- Güç kontrol: 2 performans seviyesi ile
- Toz sensörü
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
- Halılar
- Kumaş yüzeyler
- Merdivenler