VC 7 Cordless yourMax

Özellikler ve faydalar
Bataryalı elektrikli süpürge VC 7 Cordless yourMax: Toz sensörü teknolojisi
Toz sensörü teknolojisi
Otomatik toz algılama ve güç kontrolü. Daha uzun çalışma süresi için akıllı güç ayarı. Sezgisel ve zahmetsiz elektrikli süpürge.
Bataryalı elektrikli süpürge VC 7 Cordless yourMax: İnce ayarlı teknoloji
İnce ayarlı teknoloji
Aktif zemin başlığıyla mükemmel uyum sağlayan güçlü 25,2 V pil Normal modda optimize edilmiş yaklaşık 60 dakikalık çalışma süresi 350 W motor, aktif zemin başlığı, Power Lock & 3 kademeli torbasız filtre sistemi
Bataryalı elektrikli süpürge VC 7 Cordless yourMax: Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi
Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi
Siklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998) Basit tek tıkla filtre boşaltma
Aktif zemin başlığı
  • Motorlu silindir ile optimum kir toplama
  • Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır
  • Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar
İki aşamalı güç kontrolü
  • Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi
  • İsteğe bağlı yükseltme modu
Şarj seçeneği dahil duvar braketi
  • Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir
  • Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz
Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi
  • Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları.
  • Pil durumu ekranını temizleyin
Kullanımı kolay
  • Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir
  • İsteğe bağlı yükseltme modu
  • Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 100 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Ses güç seviyesi (dB(A)) < 78
Konteyner kapasitesi (ml) 800
Batarya türü Lityum iyon batarya
Motor Gücü (V) 25,2
Kapasite (Ah) 2,5
Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk) Normal Mod : / approx. 60 Turbo Modu : / approx. 8
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk) 220
Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Renk Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg) 2,6
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 5,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Batarya: 21,6 V / 2,5 Ah akü (1 adet)
  • HEPA-filtre türü: HEPA 12 filtresi
  • Hava giriş filtresi: 2 Parça(lar)
  • Filtre temizleme aracı
  • LED'li büyük evrensel zemin başlığı
  • Derz başlığı
  • Döşeme başlığı ve yumuşak toz alma fırçası (2'si 1 arada)
  • Yumuşak fırça
  • Emiş borusu: Metal
  • Şarj üniteli büyük duvar braketi

Ekipman

  • Teleskobik emiş tüpü
  • Torbasız filtre sistemi
  • Güç kontrol: 2 performans seviyesi ile
  • Toz sensörü
Uygulama alanları
  • Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
  • Halılar
  • Kumaş yüzeyler
  • Merdivenler
Aksesuarlar